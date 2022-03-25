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Sasha recria pose icônica de Xuxa e apresentadora se emociona

Modelo foi capa da revista 'Elle' com foto inspirada no álbum 'Xou da Xuxa - Vol. 1', lançado em 1986
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Março de 2022 às 08:37

Sasha Meneghel desfila look criado pelo estilista Airon Martin na SPFW
Sasha Meneghel recria pose icônica de Xuxa Crédito: Reprodução/YouTube
Xuxa esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 24, pois sua filha, Sasha recriou a pose clássica da mãe no álbum Xou da Xuxa - Vol. 1, lançado em 1986.
Próximo ao aniversário da apresentadora, que completa 59 anos no dia 27 de abril, Sasha decidiu surpreender Xuxa com a foto. A homenagem foi capa da revista Elle e, no Instagram, a modelo comemorou.
"Hoje um sonho se realizou, há anos que eu tenho vontade de fazer isso, e essa é a primeira surpresa que consigo fazer pra minha mãe. Sou capa da Elle Brasil em homenagem a ela. Te amo mãe, tenho orgulho de ser sua filha", escreveu.
Na mesma rede social, Xuxa revelou ter ficado emocionada com a dedicação de Sasha. "Saber que ela se arrumou, se vestiu com minhas roupas pra fazer um carinho no meu coração foi simplesmente inesperado e incrível", publicou a apresentadora.
"Sassa, você não parece comigo, pois você é perfeita. Sempre quis e sonhei com você assim desse jeitinho que é, mas hoje me surpreendi em te ver entrando no meu mundo que sempre foi seu", concluiu.

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