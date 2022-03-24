Dony De Nuccio faz cirurgia na coluna e diz ter sentido pior dor

O jornalista Dony De Nuccio diz ter sentido a pior dor da vida Crédito: Reprodução/Instagram @donydenuccio

O apresentador Dony De Nuccio, 37, diz ter sentido a pior dor da vida dele e teve de ser submetido a uma cirurgia na coluna. Ele extraiu uma extrusão do disco intervertebral L5-S1 que pressionava os nervos da coluna e o impedia de fazer atividades básicas.

Em vídeo, ele explicou que a operação deveria durar apenas 40 minutos, mas durou mais de três horas. "A hérnia que eu tenho estava com muito conteúdo para fora comprimindo os nervos muito mais do que eu esperava. Precisamos abrir e tirar esse pedaço que dava uma dor surreal", explicou.

"Chegando ao hospital, as duas doses de morfina na veia nem fizeram cócegas. E o plano de voo foi recalculado para abrir e extrair essa parte teimosa do disco que insistiu em se acomodar onde não devia", contou.

Segundo ele, foram 30 dias tomando remédios e as injeções mais potentes contra a dor. "Dessa vez foi na correria. Estava em outro país, com filho recém-nascido e um ambiente diferente do controle habitual. Uma viagem antecipada, uma rotina ajustada, gravações reagendadas", explicou.

Em fevereiro, o apresentador compartilhou nas redes sociais o nascimento do seu primeiro filho com Larissa Laibida, no Mercy Hospital, em Miami, nos Estados Unidos. Ele publicou duas fotos de Leo Oliveira De Nuccio no Instagram.

Na legenda da foto, o apresentador escreveu: "Oi pessoal! Cheguei". Vários famosos deram parabéns para o casal e comentaram que o bebê é lindo.