Capixaba avança direto para semifinal em reality de Portugal

Capixaba conquista o botão dourado no Got Talent Portugal Crédito: FremantlePT

Nascido e criado na região de São Pedro, em Vitória, Luiz Henrique Amorim conseguiu um feito inédito no programa Got Talent Portugal. O capixaba recebeu o tão esperado botão dourado dos quatro jurados e foi direto para a semifinal do programa com uma apresentação acrobática de tirar o fôlego.

“Foi um momento único na minha vida, não esperava o botão dourado dos quatro jurados. Eu saí de um bairro da periferia para ser reconhecido em um palco onde pisam artistas do mundo inteiro. Estou acostumado com o público de arena, então apresentar em um palco cheio de câmeras e com vários jurados é uma sensação diferente”, revelou o acrobata aéreo.

Os quatro botões dourados que Luiz recebeu fez com que ele avançasse direto para as semifinais, chamadas de “Noites de Gala”. Nessa etapa, o público deverá votar no candidato que mais gostar para ir à final do Got Talent, além de ter uma escolha dos jurados.

“Meu próximo passo é fazer uma boa apresentação na 'Noite de Gala'. Quero muito passar um pouco do circo capixaba para os portugueses, mas sei que será difícil por ser um brasileiro em Portugal. Tenho que conquistar os votos deles”, explica.

CONVITE DA PRODUÇÃO

Morando em Lisboa desde 2019, o capixaba contou que foi convidado por uma produtora do programa para participar da atração. Segundo ele, foi um pouco assustador quando recebeu o convite, mas percebeu que seria sua grande chance de brilhar em palcos internacionais.

“Eu fui chamado pela produtora do programa. Fiquei um pouco assustado na hora, mas encarei participar porque era uma oportunidade de ouro, ainda mais para um brasileiro em outro país. Eu consegui acessar a camada artística de uma outra cultura, está sendo uma honra representar o povo capixaba nesta competição”

Luiz contou que os truques performados na atração portuguesa foram criados em solo capixaba. “Eu trouxe apenas um figurino atual e mesclei o clássico com o contemporâneo. Eu fiz tudo sozinho na parte da coreografia, treino em praças no centro de Lisboa e também em uma academia”, acrescentou Luiz.

TRAJETÓRIA

Aos 26 anos, o artista sempre esteve envolvido com o circo. Na infância, Luiz ingressou no meio circense através de um projeto social de São Pedro, engatando na sequência em uma trupe profissional. Após rodar o Brasil dentro do picadeiro, o acrobata retornou para Vitória com o objetivo de dar aulas para crianças carentes.

Sempre gostei muito de atividade física. Quando eu era criança, eu assisti um DVD do Circo de Solei e fiquei encantado. Então eu comecei a me envolver em um projeto social em São Pedro ainda na minha infância, depois quis seguir com essa arte para o resto da minha vida. Trabalhei em várias trupes por todo o Brasil, mas voltei para Vitória em 2016 com o intuito de dar aulas em projetos sociais”