Japãozin, do hit ‘Carinha de Neném’, faz turnê no ES neste final de semana

Será a minha primeira vez no Espírito Santo. Nós, artistas, carregamos aquela ansiedade de conhecer lugares e fãs de outros estados. Posso dizer que essa expectativa aumenta porque eu comecei há pouco tempo. Fico me perguntando se as pessoas sabem quem eu sou. Espero conhecer os pontos turísticos da região e vou correr atrás de ir em todos que conseguir (risos). Mas eu sou bem devoto, então gostaria de conhecer o Convento da Penha.