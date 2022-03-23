Padres Fábio de Melo e Anderson Gomes fazem show na Praça do Papa

Padre Fábio de Melo se apresenta em Vitória no espetáculo "A Paixão de Cristo, em Canção" Crédito: Kleber Alepereira

Com a proximidade da Semana Santa, Padre Anderson Gomes prepara a quarta edição do espetáculo "A Paixão de Cristo, em Canção", que, em 2022, acontece na Praça do Papa (Enseada do Suá, Vitória), em 11 de abril, com participação de Padre Fábio de Melo e da cantora católica Adriana Arydes.

De acordo com a organização, o evento terá capacidade para receber até 10 mil pessoas. Não haverá cobrança de ingressos, mas o espetáculo será solidário, aderindo à campanha "Paz e Pão", da Arquidiocese de Vitória. Portanto, para participar, o público precisa doar 1kg de alimento não perecível.

A Paroquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha, estará vendendo bilhetes para um camarote, no valor de R$ 100 por pessoa (com serviço de bar à parte). As entradas - em número limitado a ser definido pela organização - começam a ser comercializadas a partir de segunda-feira (28).

"Nossa última apresentação foi em 2019, em um espaço fechado em Vila Velha. Agora, a expectativa é muito grande. Pela primeira vez, o espetáculo será apresentado em uma área aberta, para um público bem maior. Sonho em ver a Praça do Papa lotada, louvando e relembrando a história do calvário de Cristo. Essa também será a primeira participação de Padre Fábio de Melo", ressaltou Anderson Gomes, que anunciou o encontro em suas redes sociais.

Por falar no autor de "Deus Está Aqui", Padre Fábio já esteve no Estado em algumas ocasiões, especialmente em apresentações na tradicional Festa da Penha, nos anos 2010 e 2015.

TRAJETÓRIA

Segundo Padre Anderson, a apresentação - que também contará com um telão com imagens em alta resolução -, pretende relembrar, por meio da música, os últimos dias de Jesus Cristo na Terra.

"Usaremos composições dos repertórios de Padre Fábio e Adriana Arydes que remetem ao contexto da história de Jesus. Relembraremos passagens como Domingo de Ramos; Lava-pés; traição de Pedro e Judas; Calvário e Flagelação; Pietà (momento em que o corpo de Cristo é entregue a Maria); Sepultamento e Ressureição", detalha Anderson Gomes.

Padre Anderson Gomes é o idealizador do projeto "A Paixão de Cristo, em Canção" Crédito: Marcella Neitzel

Após dois anos de inatividade - por conta da pandemia da Covid-19 - "A Paixão de Cristo, em Canção", de acordo com o sacerdote capixaba, possui um caráter especial de "recomeço".

"Vimos que, durante a crise sanitária, a arte se firmou como beleza necessária, visto o sucesso das lives no período de isolamento social. Agora estamos em um momento de reconstrução, com as pessoas ainda muito machucadas com as 'feridas' causadas pela pandemia. Nesse contexto, o espetáculo vai associar essa beleza da arte com a presença da história de Cristo. Vamos compartilhar com Ele o importante significado da ressureição", complementa.

"A PAIXÃO DE CRISTO, EM CANÇÃO"