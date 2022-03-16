Vale Música Jazz Band no concerto Natal in Jazz Crédito: Instituto Galvão

Your browser does not support the audio element. Vale Música abre 120 vagas gratuitas para polos da Serra e Vitória

O projeto sociocultural Vale Música, do Instituto Cultural Vale no Espírito Santo, está com vagas abertas para crianças, adolescentes e jovens, de 7 a 22 anos, que tenham interesse em estudar música nos polos de ensino dos municípios da Serra e Vitória. As inscrições são online e vão a partir desta quarta-feira (16) até próxima sexta-feira (25).

Ao todo são ofertadas 120 vagas, voltadas para moradores da Grande Vitória. Eles devem ser alunos da rede pública de ensino (ensino fundamental, médio ou universitário) ou possuir bolsa integral em instituições particulares da Grande Vitória. Para fazer a inscrição, o candidato ou responsável deverá realizar a leitura do edital e preencher todas as informações solicitadas por meio de formulário disponibilizado no site da Estação Conhecimento da Serra.

REGRAS PARA CADA NÚCLEO

Para o Núcleo Parque Botânico Vale, em Vitória, são oferecidas 40 vagas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A seleção visa compor o Coral Infantojuvenil Vale Música, com vagas voltadas para sopranos, contraltos e barítonos.

Já para os interessados em frequentar o Núcleo da Estação Conhecimento da Serra, há 80 vagas disponíveis nos seguintes instrumentos: euphonium, trompa, tuba, trombone, trompete, flauta, clarinete, fagote, oboé, saxofone, violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico e elétrico, violão, guitarra, percussão/bateria e piano; e para o Coral Jovem Vale Música, serão vagas para sopranos, contraltos, tenores e baixos.

Ensaio de alunos do projeto Vale Musica ES Crédito: Fabio Prieto

As vagas são voltadas para composição dos Grupos de Referência do Projeto Vale Música ES: Coral Jovem Vale Música, Camerata Jovem Vale Música, Orquestra Jovem Vale Música, Banda Sinfônica Vale Música e Vale Música Jazz Band; e também para a Banda Experimental Vale Música, Coral Juvenil Vale Música e Orquestra Experimental Vale Música. Podem concorrer às vagas no Núcleo da Estação Conhecimento da Serra crianças, adolescentes e jovens de 8 a 22 anos.

Vale lembrar que, para inscrição em ambos os núcleos do Vale Música, não é necessário ter experiência musical.

O projeto existe desde 2019 como uma rede colaborativa de ensino e aprendizagem composta pelos projetos musicais dos quatro estados e as maiores orquestras do país. Ao todo, a rede envolve mais de 240 profissionais e mais de 1.000 estudantes. São parceiras do Programa Vale Música a Orquestra Sinfônica Brasileira, a Orquestra Ouro Preto, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Nova Orquestra e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, patrocinadas pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

AVALIAÇÃO

Durante o processo de avaliação dos inscritos, todos os candidatos deverão realizar teste de leitura textual mínima e teste de aptidão musical, além de passar por uma entrevista. Os candidatos que já possuem nível técnico no instrumento precisarão apresentar uma peça de livre escolha. Os testes serão realizados na Estação Conhecimento de Serra, nos dias 28 a 30/03 (segunda a quarta-feira), das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30; e no Parque Botânico Vale, no dia 31/03 (quinta-feira), das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

CLASSIFICAÇÃO

A equipe do projeto Vale Música Espírito Santo vai organizar e classificar os resultados de todos os candidatos de acordo com a disponibilidade de instrumentos de cada Grupo de Referência. A lista de selecionados e a lista de suplência estarão disponíveis no site da Estação Conhecimento de Serra a partir do dia 05 de abril.

MATRÍCULAS E AULA INAUGURAL

As matrículas vão acontecer na Estação Conhecimento de Serra e no Parque Botânico Vale, nos dias 06, 07 e 08 de abril, com aulas inaugurais no dia 11 de abril, na Estação Conhecimento de Serra; e 12 de abril, no Parque Botânico Vale.

Banda Sinfônica Vale Música no Concerto Djavaniando Crédito: Thuanny Louzada

SERVIÇO