Torcuato Mariano é um dos destaques do Marien Calixte Jazz Music Festival

Isso (a repercussão internacional) é uma as minhas maiores surpresas. Demorou muito para boa parte do público nacional descobrir a repercussão que tive no exterior. Acho que, até hoje, algumas pessoas não tem ainda essa noção. Há alguns anos, cheguei a excursionar pelos Estados Unidos de costa a costa, com minha música entre as mais tocadas nas rádios, e isso nunca reverberou no Brasil. Você não imagina como é a experiência de andar de carro por Miami, por exemplo, e sintonizar uma rádio e encontrar sua música ou mesmo ouvi-la tocando em um restaurante. Não digo nem por vaidade, mas sim por poder viver da música, o que sei que não é fácil em nosso país, principalmente para segmentos diferentes, não sendo o estilo padrão que toca nas rádios. Um festival como o Marien Calixte, por exemplo, nos enche de esperança, para que surjam cada vez mais espaços com outras opções musicais, distante do foco do que tradicionalmente é apresentado ao público.