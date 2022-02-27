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Música instrumental

Vitória recebe o Marien Calixte Jazz Music Festival 2022 em março

O Festival será nos dias 18 e 19 no Parque Pedra da Cebola e terá ingressos gratuitos disponíveis para retirada a partir de 7 de março
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 09:00

Amaro Freitas Trio
Amaro Freitas Trio é uma das atrações do festival em 2022 Crédito: Divulgação/Site Oficial
Vitória recebe o Marien Calixte Jazz Music Festival 2022 em março
O Marien Calixte Jazz Music Festival confirma seu retorno em 2022. O evento de música instrumental será realizado nos dias 18 e 19 de março, no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Ele continua sendo gratuito, mas terá limite de público por conta das medidas de prevenção contra a Covid-19. Assim, o público terá que retirar os ingressos antecipadamente de forma on-line no site Sympla, a partir do dia 7 de março.
Caso você não consiga ingressos para ver pessoalmente as apresentações, fique tranquilo. A programação principal terá transmissão ao vivo pelo YouTube. Com curadoria de Simone Marçal e Daniel Morelo, o festival terá nesta edição Amaro Freitas Trio, Torcuato Mariano Quarteto, Esdras Nogueira e Grupo, Camerata Jovem Vale Música convida Ricardo Herz e Pedro Ito, Thaysa Pizzolato, Chico Chagas, Malê Dixieland, concerto didático infantil Aventuras Musicais de Pedro de Alcântara e o duo Madela, diretamente do Chile.
Além disso, duas masterclasses gratuitas serão promovidas no fim de semana do evento. A primeira com o produtor e guitarrista Torcuato Mariano e a segunda com o produtor e saxofonista Esdras Nogueira. As inscrições estarão abertas no início de março e as vagas são limitadas.
"Voltar a realizar o festival, é maravilhoso. Ainda que seja com público reduzido, é um encontro da música instrumental com o público capixaba. Vamos reviver a emoção que foi a primeira edição, depois de tempos difíceis com a pandemia de Covid-19. E quem não puder estar lá, vai poder acompanhar de casa, com essa versão híbrida. Vitória merece e estamos muito felizes de poder proporcionar esse reencontro", destaca Simone Marçal.
O Marien Calixte Jazz Music Festival ainda promoverá ações de conscientização ambiental junto à secretaria de meio ambiente de Vitória e receberá doações de ração para pets resgatados. O evento é uma realização da MM Projetos Culturais, com patrocínio do Instituto Cultural Vale via Lei de Incentivo à Cultura Federal e com o apoio da Secretaria de Cultura do Espírito Santo e da Prefeitura de Vitória.

SERVIÇO

  • MARIEN CALIXTE JAZZ MUSIC FESTIVAL
  • Atrações:  com Amaro Freitas Trio, Torcuato Mariano Quarteto, Esdras Nogueira e Grupo, Camerata Jovem Vale Música convida Ricardo Herz e Pedro Ito, Thaysa Pizzolato, Chico Chagas, Malê Dixieland, Concerto didático infantil Aventuras Musicais de Pedro de Alcântara e o duo chileno Madela.
  • Quando: 18 e 19 de março de 2022
  • Onde: Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia, em Vitória
  • Ingressos gratuitos: www.sympla.com.br - a partir do dia 7/3/2022
  • Informações: 27 3376-1674 - [email protected]

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