Orquestra Sinfônica do ES divulga agenda de fevereiro e março de 2022

A abertura da Temporada 2022 de concertos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo foi um sucesso e promete muito mais. Após apresentação da ópera "O Caxeiro da Taverna", realizada no Sesc Glória, no Centro de Vitória, a orquestra divulgou o calendário de concertos até março.
Ao todo, serão seis apresentações em diferentes espaços de Vitória. A programação ainda conta com regências de Helder Trefzger, Cinthia Alireti e Roberto Tibiriçá.
Os concertos começam nesta quarta-feira (23), na Casa da Música Sônia Cabral, às 19h, e vão até o dia 30 de março. Cada apresentação possui valores diferentes de ingressos. Há desde concertos gratuitos até apresentações com cobrança de R$ 20 (inteira).
FEVEREIRO
- 23/02 (Quarta-feira)
- Música de câmara. Orquestra de Cordas
- Onde: Casa da Música Sônia Cabral
- Horário: 19h
- Ingressos: na bilheteria da Casa da Música Sônia Cabral. R$2 (inteira) e R$1 (meia).
- Contato: 3132-8398.
- Jean Sibelius: Andante Festivo
- John Ireland: Threnody e Toccata, do Concertino Pastorale, para cordas.
- Fernando Morais: Concertino para trompete e cordas - ESTREIA MUNDIAL
- Solista: Renan Sena, trompete.
- Edmundo Villani-Côrtes – Cinco miniaturas brasileiras
- Regência: Maestro Helder Trefzger
MARÇO
- 10/03 (Quinta-feira)
- Concerto Sinfônico “Dia Internacional da Mulher”
- Onde: Teatro Glória
- Horário: 20h
- Ingressos: na bilheteria do teatro. R$20 (inteira) e R$10 (meia).
- Contato: 3232-4750.
- Emilie Mayer: Abertura Fausto.
- Florence Price: Adoration.
- Clarice Assad: Dreamscapes.
- Solista: Jacqueline Lima, violino.
- Marion Bauer: Concertino para oboé, clarinete e cordas, Op. 32b.
- Solistas: Mosie Schulz, oboé e Franciany Mairink, clarinete.
- Cécile Chaminade: Concertino para flauta e orquestra.
- Solista: Rúbia de Moraes, flauta.
- Regência: Maestra Cinthia Alireti.
- 13/03 (Domingo)
- Comemoração ao Dia da Música Clássica
- Onde: Parque Botânico da Vale
- Horário: 11h
- ENTRADA FRANCA
- Johann Sebastian Bach: Concerto para violino em lá menor – 1º mov.
- Solista: Diego Adinolfi, violino.
- Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia n. º 40 – 1º mov.
- Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. º 5 – 1º mov.
- Piotr Ilitch Tchaikovsky: Valsa das Flores.
- Heitor Villa-Lobos: Prelúdio das Bachianas Brasileiras n.º 4.
- Franz Von Suppé: A Cavalaria Ligeira.
- Max Steiner: Tara Theme, do filme “E o vento levou”.
- Henry Mancini: Peter Gunn.
- Klaus Badelt: Piratas do Caribe
- 16/03 (Quarta-feira)
- Música de câmara. Quarteto de Cordas
- Onde: Casa da Música Sônia Cabral
- Horário: 20h
- Ingressos: na bilheteria da Casa da Música Sônia Cabral. R$2 (inteira) e R$1 (meia).
- Contato: 3132-8398.
- Ludwig van Beethoven: Quarteto de Cordas n.º 1, em fá maior, Op. 18
- Quarteto Bratya (Diego Adinolfi, violino 1, Elton Reis, violino 2, Rodney Silveira, viola e Jonathan Santos, violoncelo).
- 24/03 (Quinta-feira)
- Concerto Sinfônico
- Onde: Teatro Glória
- Horário: 20h
- Ingressos: na bilheteria do teatro. R$20 (inteira) e R$10 (meia).
- Contato: 3232-4750.
- Max Bruch: Concerto para violino n.º 1, em sol menor, Op. 26.
- Solista: Diego Adinolfi
- Ludwig van Beethoven: Sinfonia n.º 4, em si bemol maior, Op. 60.
- Maestro Convidado: Roberto Tibiriçá
- 30/03 (Quarta-feira)
- Música de câmara - Serenatas
- Onde: Casa da Música Sônia Cabral
- Horário: 19h
- Ingressos: na bilheteria da Casa da Música Sônia Cabral. R$2 (inteira) e R$1 (meia).
- Contato: 3132-8398.
- Saverio Mercadante: Três Serenatas, para três flautas.
- Flautas: José Benedito Gomes, Danilo Klem Silveira e Lucas Rodrigues da Costa.
- Antonin Dvorak: Serenata em ré menor, Op. 44.
- Oboés: Mosie Schulz e Marcos Vinícius Chaves; Clarinetes: Cristiano Costa e Danilo Soares do Carmo Oliveira; Fagotes: Deyvisson Vasconcelos e Felipe Reis; Contrafagote: Ariana Mendonça; Trompas: Ricardo Ferreira Lepre, Alan de Souza e Uriel Borges Vieira; Violoncelo: Felipe de Luna; Contrabaixo: Jean Carlos Almeida;
- Regência: Maestro Helder Trefzger