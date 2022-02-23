Música

Orquestra Sinfônica do ES divulga agenda de fevereiro e março de 2022

Apresentações seguem após abertura da temporada, realizada na última semana. Ao todo, serão seis concertos a serem realizados em diversos espaços da capital capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 12:02

Orquestra Sinfônica do ES Crédito: Marcelo Siqueira/Secult
A abertura da Temporada 2022 de concertos da  Orquestra Sinfônica do Espírito Santo foi um sucesso e promete muito mais. Após apresentação da ópera "O Caxeiro da Taverna", realizada no Sesc Glória, no Centro de Vitória, a orquestra divulgou o calendário de concertos até março.
Ao todo, serão seis apresentações em diferentes espaços de Vitória. A programação ainda conta com regências de Helder Trefzger, Cinthia Alireti e Roberto Tibiriçá.
Os concertos começam nesta quarta-feira (23), na Casa da Música Sônia Cabral, às 19h, e vão até o dia 30 de março. Cada apresentação possui valores diferentes de ingressos. Há desde concertos gratuitos até apresentações com cobrança de R$ 20 (inteira).

FEVEREIRO

  • 23/02 (Quarta-feira)  

  • Música de câmara. Orquestra de Cordas
  • Onde: Casa da Música Sônia Cabral
  • Horário: 19h
  • Ingressos: na bilheteria da Casa da Música Sônia Cabral. R$2 (inteira) e R$1 (meia). 
  • Contato: 3132-8398.

  • Jean Sibelius: Andante Festivo
  • John Ireland: Threnody e Toccata, do Concertino Pastorale, para cordas.
  • Fernando Morais: Concertino para trompete e cordas - ESTREIA MUNDIAL
  • Solista: Renan Sena, trompete.
  • Edmundo Villani-Côrtes – Cinco miniaturas brasileiras
  • Regência: Maestro Helder Trefzger

MARÇO

  • 10/03  (Quinta-feira) 

  • Concerto Sinfônico “Dia Internacional da Mulher”
  • Onde: Teatro Glória
  • Horário: 20h
  • Ingressos: na bilheteria do teatro. R$20 (inteira) e R$10 (meia).
  • Contato: 3232-4750.

    • Emilie Mayer: Abertura Fausto.
    • Florence Price: Adoration.
    • Clarice Assad: Dreamscapes.
    • Solista: Jacqueline Lima, violino.
    • Marion Bauer: Concertino para oboé, clarinete e cordas, Op. 32b.
    • Solistas: Mosie Schulz, oboé e Franciany Mairink, clarinete.
    • Cécile Chaminade: Concertino para flauta e orquestra.
    • Solista: Rúbia de Moraes, flauta.
    • Regência: Maestra Cinthia Alireti.
  • 13/03  (Domingo) 

  • Comemoração ao Dia da Música Clássica
  • Onde:  Parque Botânico da Vale
  • Horário: 11h
  • ENTRADA FRANCA

  • Johann Sebastian Bach: Concerto para violino em lá menor – 1º mov.
  • Solista: Diego Adinolfi, violino.
  • Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia n. º 40 – 1º mov.
  • Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. º 5 – 1º mov.
  • Piotr Ilitch Tchaikovsky: Valsa das Flores.
  • Heitor Villa-Lobos: Prelúdio das Bachianas Brasileiras n.º 4.
  • Franz Von Suppé: A Cavalaria Ligeira.
  • Max Steiner: Tara Theme, do filme “E o vento levou”.
  • Henry Mancini: Peter Gunn.
  • Klaus Badelt: Piratas do Caribe
  • 16/03 (Quarta-feira)

  • Música de câmara. Quarteto de Cordas
  • Onde: Casa da Música Sônia Cabral
  • Horário: 20h
  • Ingressos: na bilheteria da Casa da Música Sônia Cabral. R$2 (inteira) e R$1 (meia). 
  • Contato: 3132-8398.

  •  Ludwig van Beethoven: Quarteto de Cordas n.º 1, em fá maior, Op. 18
  • Quarteto Bratya (Diego Adinolfi, violino 1, Elton Reis, violino 2, Rodney Silveira, viola e Jonathan Santos, violoncelo).
  • 24/03 (Quinta-feira)

  • Concerto Sinfônico
  • Onde: Teatro Glória
  • Horário: 20h
  • Ingressos: na bilheteria do teatro. R$20 (inteira) e R$10 (meia). 
  • Contato: 3232-4750.

  • Max Bruch: Concerto para violino n.º 1, em sol menor, Op. 26.
  • Solista: Diego Adinolfi
  • Ludwig van Beethoven: Sinfonia n.º 4, em si bemol maior, Op. 60.
  • Maestro Convidado: Roberto Tibiriçá
  • 30/03 (Quarta-feira)

  • Música de câmara - Serenatas
  • Onde: Casa da Música Sônia Cabral
  • Horário: 19h  
  • Ingressos: na bilheteria da Casa da Música Sônia Cabral. R$2 (inteira) e R$1 (meia).
  • Contato: 3132-8398.

  • Saverio Mercadante: Três Serenatas, para três flautas.
  • Flautas: José Benedito Gomes, Danilo Klem Silveira e Lucas Rodrigues da Costa.
  • Antonin Dvorak: Serenata em ré menor, Op. 44.
  • Oboés: Mosie Schulz e Marcos Vinícius Chaves; Clarinetes: Cristiano Costa e Danilo Soares do Carmo Oliveira; Fagotes: Deyvisson Vasconcelos e Felipe Reis; Contrafagote: Ariana Mendonça; Trompas: Ricardo Ferreira Lepre, Alan de Souza e Uriel Borges Vieira; Violoncelo: Felipe de Luna; Contrabaixo: Jean Carlos Almeida;
  • Regência: Maestro Helder Trefzger

