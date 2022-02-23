Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • "BBB 22": Brunna é a quinta eliminada do reality com 76,18%
Eliminação

"BBB 22": Brunna é a quinta eliminada do reality com 76,18%

Gustavo teve 22,24% dos votos e Paulo André apenas 1,58% dos votos, sendo o menos votado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 08:12

Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do
Brunna Gonçalves foi a quinta eliminada do "BBB 22" Crédito: Globoplay/Reprodução
Depois de fortes emoções no Jogo da Discórdia, veio o resultado do Paredão desta terça-feira, dia 22. Com 76,18% dos votos, Brunna foi a escolhida para deixar o Big Brother Brasil 22. A disputa ficou entre Brunna e Gustavo, que teve 22,24% dos votos. Já Paulo André ficou como coadjuvante e recebeu apenas 1,58% dos votos no reality show.
Durante o discurso da eliminação, Tadeu Schmidt disse: "você sai pelo o que rolou aí dentro. Quem entra no BBB, é como um livro zerado, com as páginas em branco, e começa a escrever sua história. Cada um escreve a sua a cada prova, a cada festa, a cada voto, a cada conversa (...). A história que você escreveu dentro dessa casa foi de encher os olhos de todo mundo?". O apresentador explicou que a saída de Brunna estava relacionada, na verdade, com a falta da apresentação de uma história pela sister.

TRAJETÓRIA

Afastada da casa e considerada a "planta" da edição, a participante entrou no jogo para mostrar quem ela realmente é. A bailarina é casada com a cantora Ludmilla e garantiu a torcida da amada e dos fãs nesse desafio.
Antes de ser confinada, a sister traçou uma estratégia que deixou muitos telespectadores intrigados. Ao publicar um vídeo segurando uma planta e escrever na legenda "estratégia", algumas pessoas questionaram se o posicionamento dentro da casa foi de caso pensado aqui fora.
Mesmo que a integrante do time camarote não tenha vencido nenhuma prova, nas festas e nas danças ela entregou tudo. A falta de proatividade da participante no BBB 22 fez com que o programa montasse uma esquete de "Melhores Momentos da Brunna", em que nada acontecia.
Um dos momentos mais marcantes da participação da bailarina foi quando o Big Fone tocou, na última sexta-feira, 18, e foi ela quem atendeu. A voz pedia que ela indicasse alguém para o paredão imediatamente. A escolha da sister foi Gustavo e isso deixou o ânimo de todos da casa à flor da pele.
Durante sua estadia no programa, Brunna não se indispôs com ninguém. A sua participação neste Paredão só aconteceu porque o líder Lucas e outros participantes, como Arthur Aguiar e Gustavo, queriam ver uma movimentação no jogo e testar quem ainda não tinha ido para a berlinda.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados