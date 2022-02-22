Mayra Cardi revela quem lhe contou sobre traições de Arthur Aguiar do BBB 22

Apesar do término conturbado, em outubro do ano passado, eles anunciaram que tinham reatado Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora e coach Mayra Cardi, 38, revelou no stories do Instagram na tarde desta terça-feira (22) que uma amiga famosa, a cantora Lexa, foi a responsável por revelar as várias traições do marido, o ator e cantor Arthur Aguiar, 32, atual participante do "BBB 22" (TV Globo).

Segundo Mayra, Lexa foi a responsável por uma das maiores e melhores mudanças na vida do casal, que havia se separado e reatou o casamento em outubro do ano passado. "Ela foi a responsável pela mudança do Arthur, ela me contou, foi ela que me abriu os olhos das traições dele, do que estava acontecendo na época."

Mayra destacou que partiu dela a decisão de se separar do ator na época e que a amiga apoiou. Ela diz que revelou o nome da pessoa que a alertou sobre as traições muito tempo depois de voltar com Aguiar.

"Ele ficou muito grato e disse que se não fosse a Lexa não teria se transformado, eu não teria me transformado na época. Ele mandou um áudio agradecendo a ela tudo o que aconteceu na nossa vida", diz Mayra.

Em seguida, Mayra compartilhou o áudio que o marido enviou para Lexa agradecendo. "Talvez você não saiba e não tenha essa sensação que eu tenho de uma gratidão incrível por você ter contado [as traições] para Mayra, eu estava totalmente desconectado de mim mesmo", disse o ator.

No áudio, Aguiar fala para Lexa que ela ter revelado as suas traições o ajudou a dar um pontapé inicial em uma série de desdobramentos na sua vida, alguns legais e outros não. "No saldo geral, foi muito importante para mim porque isso me permitiu passar por um processo muito necessário para que eu pudesse me enxergar e trabalhar várias questões dentro de mim."