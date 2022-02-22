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Graciele Lacerda e Zezé di Camargo buscam casa em Vila Velha

Nas redes sociais, a noiva do cantor ainda compartilhou a quantidade de imóveis que o casal possui no Brasil e também no exterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 16:04

Graciele Lacerda revela que está procurando casa em Vila Velha com Zezé Di Camargo
Graciele Lacerda revela que está procurando casa em Vila Velha com Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial
A influenciadora Graciele Lacerda, mulher do cantor Zezé Di Camargo, abriu o jogo em suas redes sociais sobre os locais que o casal possui juntos. Respondendo a uma caixinha de perguntas, a musa revelou que está procurando um “cantinho” em Vila Velha, local onde nasceu.
“Acabamos de comprar um terreno em Chapada dos Guimarães, que também foi uma oportunidade maravilhosa. E agora estamos vendo um cantinho na minha terra (Vila Velha, Espírito Santo) para poder ficar perto da minha família. Porque em Goiás tem a fazenda, que fica mais perto da família do Zezé", disse Graciele.
Junto com Zezé desde 2014, Graciele e o sertanejo moram atualmente em um triplex em São Paulo. Mas a influenciadora compartilhou que também são donos de uma cobertura em Santa Catarina e uma casa em Orlando, nos Estados Unidos.
"Nossa casa mesmo de morar é em São Paulo. Mas temos um cantinho aqui em Itapema, Santa Catarina. Foi uma oportunidade muito boa. Segunda, compramos em Orlando, nos Estados Unidos, porque todo ano, antes da pandemia íamos passar as férias lá, que ainda não está pronto", contou Graciele.
Graciele Lacerda revela que está procurando casa em Vila Velha
Graciele Lacerda revela que está procurando casa em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda revela que está procurando casa em Vila Velha
Graciele Lacerda revela que está procurando casa em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial

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