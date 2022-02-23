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Mural em homenagem a Lula Rocha e personalidades negras colore Vitória

Através do graffiti, o projeto Cultura Black pintou os rostos de Nelson Mandela, Zumbi dos Palmares, Lula Rocha e uma menina negra sorrindo em uma escola do bairro Jesus de Nazareth
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 08:00

Mural em homenagem a personalidades da cultura negra no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória
Mural em homenagem a personalidades da cultura negra no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Fabricio Pires
Quem passar pelo bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, vai encontrar um lugar mais colorido, repleto de história e cultura. No último sábado (19), o projeto Cultura Black fez com que grandes personalidades da cultura negra ganhassem vida através da arte do graffiti. O ponto escolhido foi o muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Edna de Mattos Siqueira Gaudio.
Realizado pelo coletivo ‘Guerreiros de Tintas’, composto por Fabricio Pires dos Santos, Nicholas Marcos Duarte do Nascimento e Vitor da Silva Regis, o projeto tinha como objetivo revitalizar a paisagem urbana por meio do graffiti e promover a reflexão sobre a valorização da cultura negra.
“No planejamento da arte a ser grafitada no muro, chegamos à ideia de grafitar personalidades que contribuíram para a valorização da cultura negra, e escolhemos o Nelson Mandela (ícone mundial), Zumbi dos Palmares (ícone nacional), Lula Rocha (ícone estadual) e uma menina negra sorrindo, que a denominamos de Nazareth, representando a comunidade e um futuro melhor e sem preconceito”, contou Fabricio Pires.
Segundo o artista, apesar dos painéis terem sido pintados em tons de cinza, tiveram a ideia de desenhar mapas em tonalidade marrom no rosto de cada personalidade. Assim, o rosto de Nelson Mandela tem o mapa da África, no de Zumbi dos Palmares, o mapa do Brasil, e no de Lula Rocha, o mapa do Espírito Santo.
Mural em homenagem a personalidades da cultura negra no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória
Mural em homenagem a personalidades da cultura negra no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Fabricio Pires
Na execução do projeto, Fabrício ressaltou a importância da comunidade como parte do processo. “Buscamos envolver a comunidade, sendo que crianças, jovens e adultos, inclusive um dos moradores mais antigos do bairro contribuíram na pintura dos painéis de graffiti”, disse.
O projeto Cultura Black é realizado com recursos do Funcultura e foi selecionado no Edital 016/2020 – seleção de projetos de coletivos juvenis, formado por grupos de artistas de até 29 anos de idade. Por se tratar de um coletivo de artistas negros, surgiu a ideia de realizar um painel de graffiti que abordasse a cultura negra.
Mural em homenagem a personalidades da cultura negra no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória
Mural em homenagem a personalidades da cultura negra no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Fabricio Pires
A Escola Municipal autorizou a pintura do muro externo, que fica voltado para a feirinha do bairro Jesus de Nazareth. De acordo com o organizador do projeto, os painéis também serão rota de um projeto educativo.
“Esperamos que estes painéis também possam ser utilizados no processo ensino-aprendizagem da escola e pelo projeto de turismo comunitário Tour no Morro”, completou Fabrício.

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