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Bloco 'Ratazanas' completa 50 anos em festa indoor na Serra

Com o tema ‘O Grito que estava entalado!’, o  bloco acontecerá no próximo domingo (27), no espaço Spettus, na Serra, a partir das 17h
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 14:18

Bateria do Bloco
Bateria do Bloco "Ratazanas", em Jacaraípe Crédito: Luiz Carlos Correia
Um dos blocos mais tradicionais do Espírito Santo está em festa. O ‘Bloco Ratazanas’, original de Jacaraípe, na Serra, completa 50 anos de muita folia em 2022. E para não passar batido, uma vez que vários municípios cancelaram os blocos de rua por causa da Covid-19, o agito acontecerá pela primeira vez em um espaço fechado. No próximo domingo (27), o público está convidado para curtir o bloco no Spettus, na Serra, a partir das 17h.
Com o tema ‘O Grito que estava entalado!’, o ‘Ratazanas’ vai para o palco nesse ano. Mas ao longo de décadas, o bloco já tocou muito samba na principal avenida de Jacaraípe. O presidente Celso Bittencourt conta como tudo começou, lá em 1972.
“Em 1972, uns amigos de Jacaraípe se juntaram e pediram alguns instrumentos emprestados para a Escola Técnica de Vitória. Depois tiveram a ideia de vestir as camisolas das mães e começaram a chamar de Bloco Ratanazas de Jacarapeba, que é a junção de Jacaraípe com Carapeba”, contou Celso.
Bateria do Bloco
Bateria do Bloco "Ratazanas", em Jacaraípe Crédito: Luiz Carlos Correia
Celso relata que tinha apenas oito anos quando começou a frequentar, já que seus pais gostavam de ir todos os anos. Segundo ele, sua vida foi se envolvendo cada vez mais com o “Ratazanas”. Inclusive, foi em um dos eventos que o presidente do bloco mais famoso da Serra conheceu a esposa.
“A história do bloco se confunde com a minha. Minha família sempre saía e eu fui começando a participar. Em 1981, coloquei um jipe puxando um reboque com o pessoal da bateria em cima. Já em 85, nós passamos para um caminhão emprestado até que, em 1990, conseguimos o nosso trio elétrico. Eu conheci a minha esposa no bloco. Com seis meses, minha filha já tinha subido no trio”, revelou.
Segundo o presidente, dois dos fundadores ainda frequentam o bloco que, com o passar do tempo, foi ganhando diversos admiradores. Em suas últimas edições, o Ratazanas chegou a atrair cerca de 10 a 15 mil foliões por dia no Carnaval. Mas este será o segundo ano que a orla de Jacaraípe não receberá o “Ratazanas” por conta da Covid-19.
Bloco
Bloco "Ratazanas", em Jacaraípe Crédito: Luiz Carlos Correia
“No ano passado, não teve. Neste ano estávamos esperando uma melhora na pandemia, mas não aconteceu. Sabemos que não é a mesma intensidade como na avenida, porém precisávamos comemorar os 50 anos de alguma maneira. Então optamos em fazer a festa em menor escala em um local fechado. É a forma que temos de rever os amigos”, ressaltou Celso.
O “Ratazanas” é conhecido por tocar apenas sambas-enredo de escolas de sambas tradicionais do Brasil. Normalmente, o bloco acontece na orla de Jacaraípe, das 18h às 23h. Nesse ano, os foliões terão outra maneira de pular o carnaval seguindo os protocolos de saúde. O bloco é uma das atrações do Carna Spettus, evento de três dias a ser realizado no Spettus Club, no bairro São Francisco, na Serra.
A programação do Spettus ainda conta com muitas atrações animadas para todos os dias de festa. Do dia 25 ao 27, a música está garantida com Glauco, Samba Jr. Gres Independente de Boa Vista, Matheus Emis, Leandro Neto e Dj Suela.
Os ingressos custam R$ 30, por dia, e R$ 70 (2° lote, inteira), nos três dias de evento, e podem ser adquiridos no site Super Ticket . É obrigatório apresentar o passaporte da vacina atualizado para entrar no estabelecimento. Agora só falta escolher a fantasia e curtir a festa.
  • Programação: 

  • Sexta (25)
  • Horário: das 20h às 03h
  • Atrações: Sambajr e Leandro Neto

  • Sábado (26)
  • Horário: das 20h às 03h
  • Atrações: Glauco, Grés independente de Boa Vista e André Suela

  • Domingo (27) 
  • Horário: 17h às  00h
  • Atrações: Bloco ratazanas, André Suela e Matheus Emis

SERVIÇO

  • Carna Spettus 

  • Data: 25 a 27 de fevereiro 
  • Local: Spettus 
  • Endereço:  Rua João Germano de Mello, 1444, bairro São Francisco, Serra, ES
  • Horario: 25/02 e 26/02- das 20h às 03h e 27/02 - das 17h à 00h
  • Valores: R$ 30, por dia. Ou passaporte 3 dias R$ 70 (2º lote) 
  • Vendas Superticket 

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