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Música

Banda McFly remarca shows no Brasil para maio

Britânicos adiaram apresentações em 2020 por conta da pandemia da Covid-19; ingressos adquiridos continuarão valendo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 16:32

A banda inglesa McFly se apresenta no Brasil em maio
A banda inglesa McFly se apresenta no Brasil em maio Crédito: T4F
O momento tão aguardado chegou! A banda britânica McFly anunciou as novas datas para a vinda ao Brasil em 2022. Por conta da pandemia da Covied-19, os shows que aconteceriam em 2020 foram adiados.
"A espera acabou... Nós finalmente estamos voltando para o Brasil", anunciou a banda no Twitter nesta segunda-feira (21).

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Segundo o perfil, os ingressos comprados anteriormente continuarão valendo. As vendas começarão na próxima quarta-feira (23), ao meio-dia, no site oficial.
O McFly passará por São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. Eles chegam em 18 de maio e ficam no país até o dia 26 do mês.
Veja as novas datas:

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