Banda McFly remarca shows no Brasil para maio

A banda inglesa McFly se apresenta no Brasil em maio Crédito: T4F

O momento tão aguardado chegou! A banda britânica McFly anunciou as novas datas para a vinda ao Brasil em 2022. Por conta da pandemia da Covied-19, os shows que aconteceriam em 2020 foram adiados.

"A espera acabou... Nós finalmente estamos voltando para o Brasil", anunciou a banda no Twitter nesta segunda-feira (21).

Segundo o perfil, os ingressos comprados anteriormente continuarão valendo. As vendas começarão na próxima quarta-feira (23), ao meio-dia, no site oficial.

O McFly passará por São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. Eles chegam em 18 de maio e ficam no país até o dia 26 do mês.

Veja as novas datas: