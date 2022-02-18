Aposta do pop, cantora Ruby traz a sensualidade da mulher preta em novo EP

A cantora e compositora Camila Gomes, conhecida como Ruby, promete abalar o pop nacional com o lançamento do seu primeiro EP, “50 Tons de Preta”. De presença imponente, voz melódica e poderosa, a jovem mineira apresenta seu novo projeto, repleto de atitude, empoderamento e sensualidade. Em entrevista a “HZ”, a artista contou sobre o conceito desse novo projeto.

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“Quando eu me propus a fazer esse trabalho, eu quis falar da potência da mulher em vários âmbitos diferentes. Trazer a emancipação da mulher através desse estímulo da escolha. Mas também, vivemos em um país racista. E eu, como uma mulher preta de pele clara, sinto que as pessoas tentam amenizar a negritude”, contou Ruby.

Em uma sonoridade envolvente, com influências do hip hop e da black music, Ruby esbanja sua criatividade no single “Dentro de Mim”, o primeiro do novo EP. Na letra, a cantora e compositora fala de uma paixão arrebatadora, com toque de sedução latente.

Em 2020, Ruby foi uma das grandes apostas do produtor musical Papatinho. A cantora, que fez sua estreia junto com o músico no single “Chapadin de Amor”, também traz outras grandes colaborações na carreira. O clipe de "Quero Mermo", com BK e Papatinho já ultrapassou mais de um milhão de visualizações no Youtube.

“Eu fazia faculdade, mas me sentia muito incompleta. Eu não sentia que esse era o propósito da minha vida, até que decidi parar e me dedicar um ano para a música. Eu não conhecia ninguém no momento. Foi então que, no oitavo mês, apareceu uma mensagem do Papatinho perguntando se eu queria cantar profissionalmente”, revelou.

O nome que leva a jovem ao universo da música foi inspirado em Ruby Nell Bridges Hall (Tyler Town, 8 de setembro de 1954), uma ativista estadunidense conhecida por ser a primeira criança negra a estudar em uma escola primária caucasiana, em Louisiana, durante o século XX.