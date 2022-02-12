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Diversão

Em Vila Velha, shopping realiza bloquinho para crianças com música e recreação

O bloquinho “Mamãe, posso ir?” acontece neste mês de fevereiro. Evento terá mini trio, recreação, pintura de rosto, pipoca e algodão doce
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 08:00

Bloquinho de Carnaval agita a criançada em Vila Velha
Bloquinho de Carnaval agita a criançada em Vila Velha Crédito: Pixabay/anncapictures
Após dois anos sem realização, o tradicional bloquinho “Mamãe, posso ir?”, do Boulevard Shopping, em Vila Velha, está de volta. Nos dias 13, 19 e 20 de fevereiro, as crianças vão dançar bastante ao som do mini trio que vai circular pelo centro de compras.
O ponto de encontro será na praça de eventos em frente a avenida de 16h às 18h e contará com recreação, pinturinha de rosto, pipoca e algodão doce.
Os papais também não podem ficar de fora da festa. Segundo o shopping, a ideia do bloquinho é ir pais e filhos com fantasias e as máscaras combinando. Inclusive, crianças acima de 3 anos é obrigatório o uso de máscaras. É hora de curtir a folia, sem esquecer dos cuidados com a saúde dos pequenos foliões.
  • SERVIÇO
  • Bloquinho “Mamãe, posso ir?”

  • Quando: 3, 19 e 20 de fevereiro
  • Onde: Boulevard Shopping - Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha 
  • Horário: das 16h às 18h

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