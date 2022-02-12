Em Vila Velha, shopping realiza bloquinho para crianças com música e recreação

Bloquinho de Carnaval agita a criançada em Vila Velha Crédito: Pixabay/anncapictures

Após dois anos sem realização, o tradicional bloquinho “Mamãe, posso ir?”, do Boulevard Shopping, em Vila Velha, está de volta. Nos dias 13, 19 e 20 de fevereiro, as crianças vão dançar bastante ao som do mini trio que vai circular pelo centro de compras.

O ponto de encontro será na praça de eventos em frente a avenida de 16h às 18h e contará com recreação, pinturinha de rosto, pipoca e algodão doce.

Os papais também não podem ficar de fora da festa. Segundo o shopping, a ideia do bloquinho é ir pais e filhos com fantasias e as máscaras combinando. Inclusive, crianças acima de 3 anos é obrigatório o uso de máscaras. É hora de curtir a folia, sem esquecer dos cuidados com a saúde dos pequenos foliões.