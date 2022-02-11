Festival de cerveja artesanal chega a Vitória com chope a partir de R$ 12

Sunset Vitória traz para a capital do Espírito Santo o melhor da cerveja artesanal Crédito: Wavebreak Media LTD

Nós já sabemos que capixaba adora cerveja artesanal. Assim, o Sunset Vitória chega à capital trazendo o melhor do produto artesanal com muita música e gastronomia.

O evento acontece nos próximos dois finais de semana, de 11 a 13, e 18 a 20 de fevereiro, das 17h às 23h, no estacionamento do Shopping Vitória. A entrada é gratuita, mas será exigido o cartão de vacinação. O espaço também terá limite no número de pessoas, seguindo as diretrizes do governo.

As cervejarias confirmadas são Barba Ruiva, Convento, Casa 107 e Big Step. Em relação aos valores, a Pilsen de 300ml tem preço máximo de R$ 12 e a de 500ml, R$ 15. Já a IPA de 300ml, o preço máximo é de R$ 18 e a de 500ml, R$ 22. Também haverá uma operação de drinks, o Sr. Gualbert, com caipirinha, gin tônica, moscow mule e outras bebidas, pelo valor de R$ 25.

E para garantir a boa gastronomia, o Fight Burger fará uma degustação de deliciosos hambúrgueres artesanais com preço de até R$ 30. Já o Fight Brasa traz variados espetinhos de até R$ 15. O evento também conta com uma área kids para a criançada se divertir.

As atrações musicais ficam por conta de Duets, Replay, Tamires, Badguy, Picnicdog e o aquecimento do Festival Baile Voador. Todas as bandas e artistas começam a se apresentar às 20h.

Segundo a organização, o evento seguirá com todos os protocolos de saúde, sendo o uso de máscara obrigatório e o número de pessoas limitado no espaço. Também será exigido o cartão de vacinação, sendo permitida a entrada somente de pessoas vacinadas com pelo menos uma das duas doses contra a Covid-19. Quem não tomou a vacina, poderá entrar com o comprovante do exame PCR feito 48h antes do evento.

ATRAÇÕES MUSICAIS

11/02- sexta-feira | DUETS 20h

sexta-feira | DUETS 20h 12/02 – sábado | REPLAY 20h30

sábado | REPLAY 20h30 13/02 – domingo | TAMIRES 19h

domingo | TAMIRES 19h 18/02 – sexta-feira | BADGUYS 20h

sexta-feira | BADGUYS 20h 19/02 – sábado | PICNICDOG 20h

sábado | PICNICDOG 20h 20/02 – domingo | Aquecimento Festival Baile Voador (bandas a confirmar)

SERVIÇO