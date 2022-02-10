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Adiado

A-Ha adia turnê de shows no Brasil para julho por causa da Covid-19

Devido ao cenário ainda incerto causado pela atual pandemia, a turnê pelo País foi adiada para julho.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 14:06

O vocalista da banda A-Ha, Morten Harket
O vocalista da banda A-Ha, Morten Harket Crédito: Fotoarena/Folhapress
A turnê mundial para celebrar o aniversário de 35 anos do álbum de estreia do A-Ha, "Hunting High And Low", lançado em 1985, está confirmada no Brasil, mas devido ao cenário ainda incerto causado pela atual pandemia, a turnê pelo País foi adiada para julho, com shows esgotados em Recife e São Paulo, além dos apresentações em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba, onde ingressos ainda estão disponíveis.
As novas datas da turnê do A-Ha no Brasil serão dia 13 de julho em Recife, no Classic Hall; dia 15 de julho em Salvador, na Arena Fonte Nova; dias 18 e 19 de julho em São Paulo, no Espaço das Américas; dia 21 de julho no Rio de Janeiro, na Qualistage; dia 22 de julho em Belo Horizonte, no Expominas; e dia 25 de julho em Curitiba, no Athletico Paranaense.
Considerado um dos mais importantes discos da história da música pop, o álbum, que é tocado integralmente nos shows da turnê, apresentou ao mundo hits atemporais como "Take On Me", "The Sun Always Shines On TV", "Train Of Thought" e, claro, "Hunting High And Low". A turnê recebeu críticas entusiasmadas da imprensa e aclamação do público.

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