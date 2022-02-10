Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • De formação nova, banda Suricato lança projeto com quatro EPs
Novidade

De formação nova, banda Suricato lança projeto com quatro EPs

Sem subir aos palcos desde 2017, a nova formação conta com mais três mulheres, além do vocalista , Rodrigo Suricato, e do baterista  Diogo Gameiro.  Novo trabalho é intitulado "Sessions"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 13:43

Desde 2017 sem subir aos palcos, a banda Suricato está de volta com nova formação. Além do vocalista Rodrigo Suricato e do baterista Diogo Gameiro (cofundador da banda), o grupo chega em 2022 composto por um time de mulheres. Carol Mathias (teclado e voz), Martha V (synth, voz, violão e guitarra) e Marfa (baixo) vieram para dar um novo frescor criativo e contribuir com muito som.
“A nossa pretensão maior desse coletivo é ser feliz. Sobre as meninas, vocês podem esperar instrumentistas maravilhosas, tocando divinamente. Eu acho que o principal que as pessoas devem esperar é música boa”, disse Rodrigo.
Intitulado “Sessions”, o novo projeto da Suricato engloba o lançamento de quatro EPs de quatro músicas, somando 16 canções no total. O trabalho contém regravações de sucessos autorais e registros de ensaios gravados ao vivo. O primeiro dos quatro é o “Sessions #1”, lançado em janeiro. No repertório, as músicas: “Astronauta”, “Talvez”, “Diante De Qualquer Nariz” e da releitura de “A Lista”, canção de Oswaldo Montenegro.
“Esse é um processo invertido, normalmente as pessoas fazem os discos para culminar em vídeos. O meu foi ao contrário, eu quis gravar primeiro os vídeos dos ensaios para depois colocar as músicas nas plataformas digitais. O projeto contempla as canções mais conhecidas do público e algumas releituras que as pessoas nunca escutaram na minha voz”, ressaltou Suricato.
Sobre as passagens pelo Espírito Santo, o vocalista conta que conhece muito bem o estado e que espera trazer a nova formação da banda em breve. “Eu já estive algumas vezes no Espírito Santo tocando, a minha produtora é de Afonso Cláudio. Eu estou doido para ir na terra de vocês”, frisou Rodrigo.
Em março do ano passado, ainda em projeto solo, Suricato apresentou a canção “A Dois”, uma parceria inédita ao lado do gaúcho Vitor Kley. A música chegou acompanhada de um videoclipe, gravado em duas praias diferentes do litoral brasileiro, com direito a muito pé na areia e coração em alto mar.

Veja Também

Com investimento de R$ 10 milhões, Secult/ES lança Lei de Incentivo à Cultura Capixaba

Serra: obras do Sítio Histórico de Carapina custarão cerca de R$ 15 milhões

Online e gratuito, evento resgata talentos da música erudita capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas catracas, com portas giratórias, instaladas no Restaurante Universitário (RU), do campus de Goiabeiras, na Ufes
Ufes instala portas giratórias no RU e estudantes reclamam de fila
Imagem de destaque
Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica
Ramy nas areias da praia de Camburi, em 1986
O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados