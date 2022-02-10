De formação nova, banda Suricato lança projeto com quatro EPs

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Desde 2017 sem subir aos palcos, a banda Suricato está de volta com nova formação. Além do vocalista Rodrigo Suricato e do baterista Diogo Gameiro (cofundador da banda), o grupo chega em 2022 composto por um time de mulheres. Carol Mathias (teclado e voz), Martha V (synth, voz, violão e guitarra) e Marfa (baixo) vieram para dar um novo frescor criativo e contribuir com muito som.

“A nossa pretensão maior desse coletivo é ser feliz. Sobre as meninas, vocês podem esperar instrumentistas maravilhosas, tocando divinamente. Eu acho que o principal que as pessoas devem esperar é música boa”, disse Rodrigo.

Intitulado “Sessions”, o novo projeto da Suricato engloba o lançamento de quatro EPs de quatro músicas, somando 16 canções no total. O trabalho contém regravações de sucessos autorais e registros de ensaios gravados ao vivo. O primeiro dos quatro é o “Sessions #1”, lançado em janeiro. No repertório, as músicas: “Astronauta”, “Talvez”, “Diante De Qualquer Nariz” e da releitura de “A Lista”, canção de Oswaldo Montenegro.

“Esse é um processo invertido, normalmente as pessoas fazem os discos para culminar em vídeos. O meu foi ao contrário, eu quis gravar primeiro os vídeos dos ensaios para depois colocar as músicas nas plataformas digitais. O projeto contempla as canções mais conhecidas do público e algumas releituras que as pessoas nunca escutaram na minha voz”, ressaltou Suricato.

Sobre as passagens pelo Espírito Santo, o vocalista conta que conhece muito bem o estado e que espera trazer a nova formação da banda em breve. “Eu já estive algumas vezes no Espírito Santo tocando, a minha produtora é de Afonso Cláudio. Eu estou doido para ir na terra de vocês”, frisou Rodrigo.