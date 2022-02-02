Serra: obras do Sítio Histórico de Carapina custarão cerca de R$ 15 milhões

O Sítio Histórico, onde fica localizada a igreja Igreja São João de Carapina, deve ganhar revitalização e restauro em breve Crédito: Tchesco Marcondes/PMS

Após a Prefeitura da Serra anunciar um projeto ambicioso em um dos mais importantes monumentos jesuíticos do município, a restauração da Igreja São João de Carapina, construída em 1584, e a revitalização do Sítio Histórico de Carapina foram aprovadas pelo Conselho Estadual de Cultura.

Segundo o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra, Thiago Carreiro, o projeto está na fase de captação de recursos. A estimativa é de que toda restauração custe cerca de R$15 milhões. Mas além do Patrimônio Histórico Estadual, tombado em 1984, a região do entorno também ganhará melhorias.

"Estamos na expectativa de captar recursos. Vamos trabalhar no restauro da igreja de 1580, mas também toda área que está aos pés do Mestre Álvaro. Queremos transformar o local em um parque preservando o sítio arqueológico. Além disso, o projeto contempla um circuito de Mountain Bike e um Deck, com vista panorâmica para Vitória”, disse o secretário.

Antiga morada dos Jesuítas, as ruínas do casarão do Sítio Histórico de Carapina devem ser restauradas Crédito: Edson Reis/Secom-PMS

De acordo com Carreiro, o orçamento da pasta para 2022 ficou avaliado em R$ 12 milhões. Desse valor, R$ 4 milhões destinados à cultura e R$ 1,5 milhão para o turismo.

SÍTIO HISTÓRICO DE QUEIMADO

Outra entrega prevista para este ano é a segunda etapa das obras do Sítio Histórico de Queimado. Foram mais de R$ 3,5 milhões investidos, com verba cedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A licitação do projeto já foi concluída e a previsão de início das obras é no primeiro trimestre de 2022.

“Quem conhece o monumento sabe que fica no meio da mata. Vamos levar toda a infraestrutura para o Sítio, como banheiro, água e energia elétrica. O projeto também abrange segurança, acessibilidade, um ponto de recepção para os turistas e a revitalização da área do cemitério. Mas é uma obra que não demora, a expectativa é que a segunda etapa seja entregue ainda nesse ano”, ressaltou Thiago.

O secretário (que também é vice-prefeito) destacou que o Sítio Histórico de Queimado terá um viés educacional. “Pretendemos fazer parcerias com as escolas da Serra. Um dos objetivos é criar um Centro de Educação Patrimonial, que será voltado a explicar a história do local para os alunos”, afirmou.

Data: 11/03/2020 - ES - Serra - Sitio histórico de Queimado, Serra - Editoria: Cidades Crédito: Ricardo Medeiros

IGREJA DOS REIS MAGOS

Uma das novidades deste ano é o projeto da Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida. O templo católico construído em 1580 e tombado pelo IPHAN ganhará obras de restauração ainda no primeiro semestre de 2022. Segundo o secretário, o objetivo é transformar o local em um "museu sensorial".

"Temos um fundamento muito parecido do que fizeram no Santuário de São José de Anchieta para a Igreja dos Reis Magos. Lá, o projeto é ainda mais robusto. O conceito é transformar o espaço em um 'museu sensorial' e levar acessibilidade, com um elevador panorâmico que permita acessar todas as salas do monumento. Também faremos um café, para as pessoas poderem apreciar a vista”, detalhou o secretário.

O projeto foi aprovado junto às leis de incentivo à cultura federal, com parceria do Instituto Modus Vivendi, o mesmo responsável pelas obras do Santuário de Anchieta. O custo total das obras está avaliado em R$ 6 milhões.