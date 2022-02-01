Online e gratuito, evento resgata talentos da música erudita capixaba

Martinez Galimberti está presente no evento "Mostra de Música Contemporânea", que começa nesta terça (1) Crédito: Tati Franklin

Começa nesta terça-feira (1º) e segue até domingo (6) a Mostra de Música Contemporânea, com programação cuja proposta é dar oportunidade ao público de conhecer um pouco mais sobre a música erudita contemporânea produzida por músicos, autores, compositores e intérpretes do Espírito Santo.

O projeto é idealizado pelo músico autodidata, poeta e produtor cultural Marcos Bentes, contemplado pelo Rumos Itaú Cultural. As exibições, gratuitas, acontecem no canal do Youtube , que também contará com bate-papos ao vivo, sempre às 20h, seguidos por apresentações pré-gravadas.

A programação é o resultado de uma pesquisa de composições e registros disponíveis de obras que, de alguma forma, estão associadas ao experimentalismo, modernismo, pós-modernismo e vanguarda, entre outros estilos estéticos, vindo de compositores como Alceu Camargo, Terezinha Dora, Lycia Bidart, Carlos Cruz, Marcelo Rauta, Jaceguay Lins, Martinez Galimberti, Hugo Rocha, Marcos Bentes, Paula Galama e GEXS – Grupo de Música Experimental.

Nesta terça (1º), abrindo a programação, o webinário apresenta a conversa "Base Musical Erudita", reunindo a pianista Paula Galama e o também pianista Claudio Thompson. Eles abordam as composições de Alceu Camargo (1907 – 2001) e Terezinha Dora (1936 - 2017).

O bate-papo do segundo dia - quarta (2) - também é com Paula Galama e Claudio Thompson, mediado por Bentes, tendo desta vez como tema "Diversidade, Interação com outras Artes e Culturas Originárias". O encontro introduz a apresentação da noite, que conta com composições de Lycia Bidart (1910-1990) e Jaceguay Lins (1947-2004).

CONTEMPORÂNEO

"Contemporâneo Experimental da Música Capixaba" é o título da conversa on-line de quinta (3), conduzida pelo compositor ítalo-brasileiro Marcelo Rauta e pelo pianista Willian Lizardo. No encontro, que conta com mediação de Paula Galama, eles falam sobre compositores capixabas de projeção nacional, como Carlos Cruz e o próprio Marcelo Rauta.

Na sexta (4), rola o debate "Novos Rumos e Possibilidades Sonoras: Ondas de Invenção 1", a primeira de três conversas sobre as potencialidades na academia e a dinâmica atual imposta pelo ritmo e a diversidade percussiva. Novamente mediado por Marcos Bentes, o encontro conta com a participação de Léo de Paula e Martinez Galimberti.

Paula Galama e Antônio Cardoso estão entre as atrações do projeto "Mostra de Música Contemporânea" Crédito: Suellen Vasconcelos

No penúltimo dia (sábado, dia 5), o debate "Novos Rumos" dá continuidade ao tema da noite anterior, desta vez abordando a tradição da música erudita ocidental, sua escrita, conceitos e concertos. A conversa é com o músico e compositor Martinez Galimberti e Rúbia de Moraes, Bacharela em Música com Habilitação em Flauta Transversal pela Universidade Federal de Minas Gerais. A mediação é feita por Bentes, que, com sons e ruídos caseiros, apresenta a composição autoral "Motus 5" (1ª parte). A atividade conta ainda com o Trio Nessos, interpretando "Aporia", de Galimbert.

A "Mostra de Música Contemporânea" fecha sua programação com "Novos Rumos e Possibilidades Sonoras: Ondas de Invenção 3", encontro final sobre o assunto, contando com a participação de Marcus Neves, artista sonoro, sound designer e Mestre em Letras pela Universidade Federal do Espírito Santo. O encerramento das apresentações fica por conta do Grupo de Experimentação Sonora, que interpreta "Fragmentos Pandêmicos", de autoria própria, e com Marcos Bentes tocando "Motus 5" (2ª parte).

"MOSTRA DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA"