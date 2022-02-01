Academia Espírito-santense de Letras abre inscrições para vaga de imortal

A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) abre nesta terça-feira (1º) o período de inscrições para a vaga da acadêmica Anna Bernardes da Silveira Rocha, terceira ocupante da cadeira 10, que tem como patrono o Padre José de Anchieta.
Os candidatos e candidatas que desejarem concorrer deverão enviar correspondência para a residência da presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira, com firma reconhecida, indicando o desejo de concorrer à vaga, juntamente com currículo, livros e comprovação de trabalhos publicados.
O Edital está disponível no site da Academia Espírito-santense de Letras: https://www.ael.org.br/.
O endereço para envio do material é Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, 195, Solar da Ester, Bairro de Lourdes, CEP 29.042-185, Vitória, ES. A entrega dos documentos poderá ser feita pessoalmente ou por correspondência, até o 4 de maio, e a escolha do novo acadêmico(a) será feita por eleição, em reunião de 13 de junho de 2022.
SOBRE A ACADEMIA ESPÍRITO SANTENSE DE LETRAS
Fundada em 4 de setembro de 1921, a AEL é a segunda entidade cultural mais antiga do Espírito Santo em atividade, só antecedida pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. O espaço tem caráter cultural e sem fins lucrativos, com finalidade de cultuar a língua portuguesa e a cultura diversa.
A Academia conta com 40 cadeiras, ocupadas por acadêmicos-escritores que nasceram ou vivem no Espírito Santo, e conta também com a participação de membros correspondentes, representantes de Estados da federação e de países diversos.
Para celebrar o centenário de sua fundação, a Academia Espírito-santense de Letras realizou diversas atividades em 2021, entre as quais se destacam o I Concurso de Crônicas Elpídio Pimentel; o I Concurso de Contos Dom Benedito Paulo Alves de Souza; e o I Concurso de Poesias Kosciusko Barbosa Leão, em homenagem a imortais que desenvolveram papel fundamental na trajetória da instituição. Também foi realizada uma série de lives com a participação de acadêmicos, missa comemorativa na Catedral Metropolitana de Vitória e o I Concurso Literário Sérgio Blank, destinado à concessão de prêmios para apenados e apenadas em cárcere no Espírito Santo, a partir da valorização da memória do poeta Sérgio Blank (1964-2020).
A HISTÓRIA DE ANNA BERNARDES DA SILVEIRA ROCHA
Nascida em Vila Velha (ES), em 27/07/1927, Anna Bernardes da Silveira Rocha foi professora em todos os graus de ensino, durante vários anos, tendo exercido vários cargos e funções em Brasília e no Espírito Santo, dentre os quais o de secretária estadual da Educação.
Licenciada em Pedagogia pela UFES, fez mestrado e livre docência na Universidade de Goiás, em Educação. Representou o Brasil em várias participações. Foi também presidente do Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo. Possui as seguintes publicações: “A Escola de 1º grau” (Ed. Bloch); “Entrevista” (Ed. Globo, 1981); “Contrato Tarefa” (Ed. Globo, 1981); e “Interrogatório” (Ed. Globo). Foi a terceira mulher eleita para a AEL, para a cadeira 10, antes ocupada pelo professor Guilherme Santos Neves. Anna Bernardes faleceu em 02 de junho de 2021.