Academia Espírito-santense de Letras abre inscrições para vaga de imortal

A fachada da Academia Espírito-santense de Letras Crédito: Divulgação AEL

A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) abre nesta terça-feira (1º) o período de inscrições para a vaga da acadêmica Anna Bernardes da Silveira Rocha, terceira ocupante da cadeira 10, que tem como patrono o Padre José de Anchieta.

Os candidatos e candidatas que desejarem concorrer deverão enviar correspondência para a residência da presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira, com firma reconhecida, indicando o desejo de concorrer à vaga, juntamente com currículo, livros e comprovação de trabalhos publicados.

O Edital está disponível no site da Academia Espírito-santense de Letras : https://www.ael.org.br/

O endereço para envio do material é Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, 195, Solar da Ester, Bairro de Lourdes, CEP 29.042-185, Vitória, ES. A entrega dos documentos poderá ser feita pessoalmente ou por correspondência, até o 4 de maio, e a escolha do novo acadêmico(a) será feita por eleição, em reunião de 13 de junho de 2022.

SOBRE A ACADEMIA ESPÍRITO SANTENSE DE LETRAS

Fundada em 4 de setembro de 1921, a AEL é a segunda entidade cultural mais antiga do Espírito Santo em atividade, só antecedida pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. O espaço tem caráter cultural e sem fins lucrativos, com finalidade de cultuar a língua portuguesa e a cultura diversa.

A Academia conta com 40 cadeiras, ocupadas por acadêmicos-escritores que nasceram ou vivem no Espírito Santo, e conta também com a participação de membros correspondentes, representantes de Estados da federação e de países diversos.

Para celebrar o centenário de sua fundação, a Academia Espírito-santense de Letras realizou diversas atividades em 2021, entre as quais se destacam o I Concurso de Crônicas Elpídio Pimentel; o I Concurso de Contos Dom Benedito Paulo Alves de Souza; e o I Concurso de Poesias Kosciusko Barbosa Leão, em homenagem a imortais que desenvolveram papel fundamental na trajetória da instituição. Também foi realizada uma série de lives com a participação de acadêmicos, missa comemorativa na Catedral Metropolitana de Vitória e o I Concurso Literário Sérgio Blank, destinado à concessão de prêmios para apenados e apenadas em cárcere no Espírito Santo, a partir da valorização da memória do poeta Sérgio Blank (1964-2020).

A HISTÓRIA DE ANNA BERNARDES DA SILVEIRA ROCHA

Anna Bernardes da Silveira Rocha, terceira ocupante da cadeira 10 na AEL Crédito: Sandra Martins

Nascida em Vila Velha (ES), em 27/07/1927, Anna Bernardes da Silveira Rocha foi professora em todos os graus de ensino, durante vários anos, tendo exercido vários cargos e funções em Brasília e no Espírito Santo, dentre os quais o de secretária estadual da Educação.