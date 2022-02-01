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Resultado em junho de 2022

Academia Espírito-santense de Letras abre inscrições para vaga de imortal

A vaga contempla a cadeira da acadêmica Anna Bernardes da Silveira Rocha, terceira ocupante da cadeira 10, que faleceu em junho de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 11:18

A fachada da Academia Espírito-santense de Letras
A fachada da Academia Espírito-santense de Letras Crédito: Divulgação AEL
A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) abre nesta terça-feira (1º) o período de inscrições para a vaga da acadêmica Anna Bernardes da Silveira Rocha, terceira ocupante da cadeira 10, que tem como patrono o Padre José de Anchieta.
Os candidatos e candidatas que desejarem concorrer deverão enviar correspondência para a residência da presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira, com firma reconhecida, indicando o desejo de concorrer à vaga, juntamente com currículo, livros e comprovação de trabalhos publicados.
O Edital está disponível no site da Academia Espírito-santense de Letras: https://www.ael.org.br/.
O endereço para envio do material é Rua Professora Gladys Bernardo Lucas, 195, Solar da Ester, Bairro de Lourdes, CEP 29.042-185, Vitória, ES. A entrega dos documentos poderá ser feita pessoalmente ou por correspondência, até o 4 de maio, e a escolha do novo acadêmico(a) será feita por eleição, em reunião de 13 de junho de 2022.

SOBRE A ACADEMIA ESPÍRITO SANTENSE DE LETRAS

Fundada em 4 de setembro de 1921, a AEL é a segunda entidade cultural mais antiga do Espírito Santo em atividade, só antecedida pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. O espaço tem caráter cultural e sem fins lucrativos, com finalidade de cultuar a língua portuguesa e a cultura diversa.
A Academia conta com 40 cadeiras, ocupadas por acadêmicos-escritores que nasceram ou vivem no Espírito Santo, e conta também com a participação de membros correspondentes, representantes de Estados da federação e de países diversos.
Para celebrar o centenário de sua fundação, a Academia Espírito-santense de Letras realizou diversas atividades em 2021, entre as quais se destacam o I Concurso de Crônicas Elpídio Pimentel; o I Concurso de Contos Dom Benedito Paulo Alves de Souza; e o I Concurso de Poesias Kosciusko Barbosa Leão, em homenagem a imortais que desenvolveram papel fundamental na trajetória da instituição. Também foi realizada uma série de lives com a participação de acadêmicos, missa comemorativa na Catedral Metropolitana de Vitória e o I Concurso Literário Sérgio Blank, destinado à concessão de prêmios para apenados e apenadas em cárcere no Espírito Santo, a partir da valorização da memória do poeta Sérgio Blank (1964-2020).

A HISTÓRIA DE ANNA BERNARDES DA SILVEIRA ROCHA

Anna Bernardes da Silveira Rocha, terceira ocupante da cadeira 10 na AEL
Anna Bernardes da Silveira Rocha, terceira ocupante da cadeira 10 na AEL Crédito: Sandra Martins
Nascida em Vila Velha (ES), em 27/07/1927, Anna Bernardes da Silveira Rocha foi professora em todos os graus de ensino, durante vários anos, tendo exercido vários cargos e funções em Brasília e no Espírito Santo, dentre os quais o de secretária estadual da Educação.
Licenciada em Pedagogia pela UFES, fez mestrado e livre docência na Universidade de Goiás, em Educação. Representou o Brasil em várias participações. Foi também presidente do Conselho Estadual de Cultura do Espírito Santo. Possui as seguintes publicações: “A Escola de 1º grau” (Ed. Bloch); “Entrevista” (Ed. Globo, 1981); “Contrato Tarefa” (Ed. Globo, 1981); e “Interrogatório” (Ed. Globo). Foi a terceira mulher eleita para a AEL, para a cadeira 10, antes ocupada pelo professor Guilherme Santos Neves. Anna Bernardes faleceu em 02 de junho de 2021.

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