Coletivo Cultura Bethânia e Batalha do NB realizam oficinas de hip hop e grafite

Batalha do NB em Nova Bethania, no município de Viana Crédito: Joao Akilas

@batalhadonboficial. Com o objetivo de capacitar jovens que atuam no campo das artes em Viana, o Coletivo Cultura Bethânia e a Batalha do NB promovem em fevereiro duas oficinas voltadas para o universo do hip hop, intituladas "Desenvolva seu Freestyle" e "Isso é Batalha do NB". Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas até sexta-feira (28) pelos formulários do Google disponibilizados no Instagram do grupo: @culturabethania

O projeto "Desenvolva seu Freestyle" se propõe a discutir linguagens que envolvem o processo de construção de rimas, bem como o crescimento artístico de MCs vianenses. As oficinas serão ministradas pelo artista Fampa MC (RJ), reconhecido como um dos principais MCs de batalhas de rimas do Brasil, nos dias 08, 10, 15 e 17 de fevereiro, pela plataforma Google Meet.

Cada aula terá uma hora de duração, e o conteúdo programático vai abordar os fundamentos da língua portuguesa, poesia e literatura, além de métodos para tornar as rimas mais ricas, incluindo os temas figuras de linguagem; classificação das rimas; construção e métrica; e rima interna.

O curso terá dez vagas, e cada selecionado receberá uma bolsa-auxílio de R$ 100. "Essa ação visa fortalecer financeiramente os artistas do hip hop vianense, para além do conhecimento cultural", comenta o produtor Ramon Matheus, idealizador do Coletivo Cultura Bethânia, ao lado de Drica Coelho.

BATALHA

Simultaneamente, a Batalha do NB recebe inscrições de alunos interessados em participar do Projeto "Isso é Batalha do NB", que busca valorizar as potencialidades juvenis por meio do grafite e das batalhas de rima.

O projeto consiste na realização de oficinas de grafite e de encontros da Batalha do NB, como são chamadas as batalhas de rimas desenvolvidas por adolescentes e jovens moradores do bairro de Nova Bethânia, em Viana.

Jovens integrantes da Batalha do NB, no bairro Nova Bethania, em Viana Crédito: Joao Akilas

Serão realizadas três oficinas de grafite nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, das 15h às 18h, na Praça de Nova Bethânia. As inscrições são limitadas a oito vagas e podem ser feitas por formulário do Google Forms, disponibilizado no Instagram @batalhadonboficial . A finalização do projeto prevê a pintura de um mural no local pelos alunos.