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Em Viana

Coletivo Cultura Bethânia e Batalha do NB realizam oficinas de hip hop e grafite

Inscrições para os cursos podem ser feitas até sexta-feira (28) por formulários disponibilizados nas redes sociais do grupo

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 11:03

Batalha do NB em Nova Bethania, no município de Viana
Batalha do NB em Nova Bethania, no município de Viana Crédito: Joao Akilas
Com o objetivo de capacitar jovens que atuam no campo das artes em Viana, o Coletivo Cultura Bethânia e a Batalha do NB promovem em fevereiro duas oficinas voltadas para o universo do hip hop, intituladas "Desenvolva seu Freestyle" e "Isso é Batalha do NB". Os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas até sexta-feira (28) pelos formulários do Google disponibilizados no Instagram do grupo: @culturabethania e @batalhadonboficial.
O projeto "Desenvolva seu Freestyle" se propõe a discutir linguagens que envolvem o processo de construção de rimas, bem como o crescimento artístico de MCs vianenses. As oficinas serão ministradas pelo artista Fampa MC (RJ), reconhecido como um dos principais MCs de batalhas de rimas do Brasil, nos dias 08, 10, 15 e 17 de fevereiro, pela plataforma Google Meet. 
Cada aula terá uma hora de duração, e o conteúdo programático vai abordar os fundamentos da língua portuguesa, poesia e literatura, além de métodos para tornar as rimas mais ricas, incluindo os temas figuras de linguagem; classificação das rimas; construção e métrica; e rima interna.
O curso terá dez vagas, e cada selecionado receberá uma bolsa-auxílio de R$ 100. "Essa ação visa fortalecer financeiramente os artistas do hip hop vianense, para além do conhecimento cultural", comenta o produtor Ramon Matheus, idealizador do Coletivo Cultura Bethânia, ao lado de Drica Coelho.

BATALHA

Simultaneamente, a Batalha do NB recebe inscrições de alunos interessados em participar do Projeto "Isso é Batalha do NB", que busca valorizar as potencialidades juvenis por meio do grafite e das batalhas de rima.
O projeto consiste na realização de oficinas de grafite e de encontros da Batalha do NB, como são chamadas as batalhas de rimas desenvolvidas por adolescentes e jovens moradores do bairro de Nova Bethânia, em Viana.
Jovens integrantes da Batalha do NB, no bairro Nova Bethania, em Viana
Jovens integrantes da Batalha do NB, no bairro Nova Bethania, em Viana Crédito: Joao Akilas
Serão realizadas três oficinas de grafite nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, das 15h às 18h, na Praça de Nova Bethânia. As inscrições são limitadas a oito vagas e podem ser feitas por formulário do Google Forms, disponibilizado no Instagram @batalhadonboficial. A finalização do projeto prevê a pintura de um mural no local pelos alunos.
Por sua vez, os encontros da Batalha do NB irão acontecer sempre às segundas-feiras, com início em 7 de fevereiro e encerramento em 7 de maio, totalizando a realização de 13 batalhas de rima. "Por meio desse projeto pretendemos fortalecer os protagonismos desenvolvidos por jovens que frequentam e realizam a Batalha do NB, além de fomentar a manutenção e o crescimento profissional e artístico do grupo", detalha o produtor Patrick Machado.

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