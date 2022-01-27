Com entrada franca, programação de férias na Praça da Ciência segue até 6 de fevereiro

A Praça da Ciência recebe o lúdico "Show de Física" nesta sexta-feira, com entrada franca Crédito: Leonardo Silveira

Visitas guiadas, exposições, sessões de astronomia, demonstração de impressão 3D e diversas oficinas em cada dia da semana. A programação de férias dos Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC) se concentra na Praça da Ciência e, devido ao sucesso, será estendida até 6 de fevereiro.

Até o último domingo (23), foram 8,3 mil visitantes de todas as idades participando da programação na Praça, uma média de 463 pessoas por dia. A Escola da Ciência-Física; a Escola da Ciência - Biologia e História; e a Escola de Inovação e o Planetário de Vitória estão presentes na Praça da Ciência com atividades para todos os públicos.

O espaço recebe os visitantes de terça a domingo com programação diversa (confira ao fim da matéria). O horário de atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 17h, de terça a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o horário é das 8h às 12h. A entrada é franca e não necessita agendamento. O uso de máscaras é obrigatório.

FANTASIA

A equipe da Praça da Ciência organiza os visitantes em grupos para experiência e explicação da física, de forma lúdica e acessível.

Já a Escola da Ciência - Biologia e História promove a exposição de parte do seu acervo, com monitores disponíveis para orientações, ao longo de todos os dias de programação. São três temas: "Ecossistema Restinga", com animais taxidermizados; "Cozinha Capixaba", com destaque para a moqueca e a panela de barro; e a maquete do "Theatro Carlos Gomes".

O Planetário de Vitória apresenta a sessão de Astronomia, voltada para o público infantil, com uso de equipamento audiovisual, além de oficinas. A Escola de Inovação, por sua vez, mostra a impressora 3D funcionando ao vivo e faz explanação sobre processos de fabricação digital.

As diversas oficinas programadas não necessitam de inscrição prévia, as crianças serão sempre atendidas por ordem de chegada.

(Com informações da Prefeitura de Vitória)

PROGRAMAÇÃO