Ex-Restart, Pe Lu lança EP de carnaval acústico para curtir do "sofá"

Conhecido pela banda Restart, o cantor Pe Lu está de trabalho novo e apresenta um outro lado musical. Inspirado nas tradicionais festas de axé carnavalescas, o músico vai lançar seu novo EP, intitulado "Carnaval de Sofá", no dia 11 de fevereiro. O projeto reúne quatro hits da folia em uma versão acústica. Com as festas de rua canceladas por causa da pandemia da Covid-19, a proposta do artista é curtir essa época do ano em casa.

Em entrevista à ‘HZ’, Pe Lu conta que o público pode esperar músicas com uma pegada mais leve. “Tem bastante violão, uma voz gostosa no ‘ouvidinho’ (risos). Nós pegamos todos esses arranjos e transformamos essas músicas de explosão, de trio elétrico”, disse o ex-restart.

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O EP conta com as músicas: “Beleza Rara” (Banda Eva), “Bola de Sabão” (Claudia Leitte), “Diga que Valeu” (Chiclete com Banana) e “Beija Flor” (Timbalada). Pe Lu revela que tem uma conexão muito grande com o carnaval por causa de sua mãe, que é baiana. Mas segundo ele, a vontade de fazer um projeto com axé também surgiu de vivências no carnaval baiano.

“Sempre que falam de carnaval eu me lembro da Bahia. A minha mãe é baiana, mas além dessa conexão familiar eu já vivi carnavais incríveis lá. Toda vez que alguém fala de carnaval para mim, a minha cabeça vai direto para a Bahia. Por isso eu quis fazer um EP de axé, que é tradicionalmente baiano”

Falando sobre os velhos tempos, Pe Lu compartilhou com ‘HZ’ que a banda continua muito próxima e que ainda há esperança de um um futuro projeto juntos. “Eu os os meninos do Restart somos muito amigos, nos falamos com alguma constância. Não temos nenhum projeto no momento engatilhado. Como nós nunca brigamos, eu digo que, eventualmente, a gente pode sempre voltar”, ressaltou.

Entre as passagens da banda Restart pelo Brasil , o Espírito Santo entrou na rota algumas vezes. O cantor diz que sempre foi recebido de forma calorosa pelos fãs capixabas. E soltou que não “vê a hora” de cantar no Estado.