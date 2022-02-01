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Whindersson Nunes agradece luta com Popó: ‘Estou realizado’

Humorista e lutador se enfrentaram em um duelo no domingo, 30; evento rendeu reações nas redes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 13:45

Whindersson Nunes enfrentou Popó em uma luta no último domingo, 30.
Whindersson Nunes enfrentou Popó em uma luta no último domingo, 30. Crédito: Instagram/@whinderssonnunes
Após lutar com Acelino Popó Freitas, tetracampeão de boxe, o humorista Whindersson Nunes usou as redes sociais para comentar sobre o duelo e se disse realizado. "Eu estou realizado", comentou Whindersson nos stories do Instagram na segunda-feira, 31.
"Meu pai ficava acordado para assistir a esse cara. Eu subi no ringue, meu pai depois também subiu no ringue, me abraçou, estava lá junto com a gente. Eu estou muito feliz."
O humorista enfrentou Popó no último domingo em um evento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Mesmo com o tetracampeão dominando o combate, a luta terminou em empate.
"Eu sei que o resultado disso vai ser que muitas pessoas vão se inspirar para lutar. Mesmo quando apanharem, elas vão andar para frente porque a vida é isso", continuou Whindersson nos stories.
Ele ainda fez uma publicação no Instagram com uma foto do antes e do depois da luta. Na legenda, o humorista brincou: "Parar de arrumar essas confusão (sic) sabia."
Internautas reagiram à luta. No Twitter, a luta rendeu vários memes. Artistas e influenciadores, como Casimiro, Tatá Werneck e Pequena Lo escreveram publicações brincando sobre o evento.

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