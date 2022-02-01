Ney Matogrosso adia show em Vitória após testar positivo para a Covid-19

O cantor Ney Matogrosso e membros de sua banda testaram positivo para Covid-19 nesta terça-feira (1). Por essa razão, o show do artista, que aconteceria neste sábado (5), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, precisou ser adiado. Segundo assessoria do músico, todos da equipe estão com a imunização completa da vacina contra o novo coronavírus.