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Evento

Ney Matogrosso adia show em Vitória após testar positivo para a Covid-19

Apresentação foi remarcada para 20 de março. Cantor e banda estão imunizados contra o novo coronavírus
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 13:17

O cantor Ney Matogrosso testou positivo para Covid-19
O cantor Ney Matogrosso testou positivo para Covid-19 Crédito: Fotoarena/Folhapress
O cantor Ney Matogrosso e membros de sua banda testaram positivo para Covid-19 nesta terça-feira (1). Por essa razão, o show do artista, que aconteceria neste sábado (5), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, precisou ser adiado. Segundo assessoria do músico, todos da equipe estão com a imunização completa da vacina contra o novo coronavírus.
Em nota, o estabelecimento responsável informou que apresentação da turnê "Bloco na Rua", de Ney Matogrosso, em Vitória, foi remarcada para o dia 20 de março, às 19h. Ainda segundo os organizadores, os ingressos adquiridos para o evento continuam válidos para a nova data. 
As pessoas que desejarem o reembolso, poderão solicitar o cancelamento do ingresso por meio do site Sympla ou através do Whatsapp (27) 99707-0714. Os bilhetes para a apresentação de Ney custam entre R$ 75 (meia, pista premium) e R$ 1,1 mil (mesa ouro, quatro pessoas). 
  • O que: Turnê Bloco na Rua -  Ney Matogrosso
  • Quando: 20/03
  • Horário: 19h
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro
  • Ingressos: de R$ 75 (meia, pista premium) à R$ 1,1 mil (mesa ouro, quatro pessoas)
  • Pontos de venda: Sympla

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