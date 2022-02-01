Ney Matogrosso adia show em Vitória após testar positivo para a Covid-19

O cantor Ney Matogrosso e membros de sua banda testaram positivo para Covid-19 nesta terça-feira (1). Por essa razão, o show do artista, que aconteceria neste sábado (5), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, precisou ser adiado. Segundo assessoria do músico, todos da equipe estão com a imunização completa da vacina contra o novo coronavírus.
Em nota, o estabelecimento responsável informou que apresentação da turnê "Bloco na Rua", de Ney Matogrosso, em Vitória, foi remarcada para o dia 20 de março, às 19h. Ainda segundo os organizadores, os ingressos adquiridos para o evento continuam válidos para a nova data.
As pessoas que desejarem o reembolso, poderão solicitar o cancelamento do ingresso por meio do site Sympla ou através do Whatsapp (27) 99707-0714. Os bilhetes para a apresentação de Ney custam entre R$ 75 (meia, pista premium) e R$ 1,1 mil (mesa ouro, quatro pessoas).
- O que: Turnê Bloco na Rua - Ney Matogrosso
- Quando: 20/03
- Horário: 19h
- Local: Espaço Patrick Ribeiro
- Ingressos: de R$ 75 (meia, pista premium) à R$ 1,1 mil (mesa ouro, quatro pessoas)
- Pontos de venda: Sympla