Carnaval no ES: shows permitidos para até 2 mil pessoas em locais de risco moderado

O feriadão de carnaval começa na próxima sexta-feira (25) e muita gente já está animada em colocar o pé na estrada e curtir os dias de folga em balneários e até mesmo em festas particulares, uma vez que diversos municípios do Espírito Santo cancelaram a folia de rua. Porém, é bom ficar atento, já que o avanço do número casos de Covid-19 mudou o Mapa de Risco do Governo do Estado e muitas cidades entraram em Risco Moderado, que traz regras mais rígidas para realização de eventos.
As festas não estão proibidas, mas agora passam a cumprir novas regras. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa/ES), as casas de show em municípios de Risco Moderado deverão respeitar o limite de no máximo 50% da capacidade de ocupação do local. Porém, os locais não podem exceder o limite de, no máximo, mil e duzentas pessoas em locais fechados e duas mil em locais abertos. Ou seja, mesmo que o estabelecimento comporte 10 mil pessoas e a metade da capacidade seja de 5 mil, ele só poderá receber até dois mil espectadores.
Além disso, para a garantia do acesso e permanência nos estabelecimentos é necessário que as pessoas apresentem o comprovante vacinal contra a Covid-19. As regras são referentes a Portaria Nº020-R, de 28 de janeiro de 2022.
Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o mapa mais recente - divulgado na última sexta-feira (18) - traz 30 cidades classificadas em Risco Moderado (cor amarela) e 48 em Risco Baixo (cor verde). Na lista dos municípios em cor amarela, estão a maioria dos municípios da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari), Linhares, São Mateus, Anchieta, Itapemirim e Marataízes, que costumam ter o feriado de Carnaval movimentado e muitas casas garantindo festas particulares. Confira o mapa completo aqui.
Vale lembrar que o mapa é atualizado toda sexta-feira e passa a vigorar na segunda-feira seguinte ao seu anúncio. Caso o município mude de classificação no mapa, deverá seguir as novas medidas vigentes. Assim, as restrições podem se manter, afrouxar ou apertar mais durante os dias de folia.
SHOWS CANCELADOS
Apesar da permissão de funcionamento das casas de shows em menor escala, um dos maiores beach clubes de Guarapari optou em cancelar todos os shows programados para o Carnaval. O P12 anunciou, neste domingo (20), que a mudança na classificação de risco inviabiliza a realização dos eventos.
“Tínhamos a expectativa de funcionarmos em risco baixo, como foi em nosso Verão com grandes atrações nacionais e 50% do público permitido. Porém com a manutenção do risco moderado, inviabiliza nossa realização”, diz a nota.
Artistas como Barões da Pisadinha, Péricles, Wesley Safadão, Ludmilla, Orochi, Filipe Ret, Harmonia do Samba e Durval Lelys iriam tocar no balneário nos dias de feriado. Já em relação ao Café de La Musique, a assessoria garantiu que todos os shows estão confirmados para o Carnaval 2022. Em caso de mudança, será feito um comunicado antes da realização dos eventos.
BLOQUINHOS E DESFILE CANCELADOS
Desde janeiro, municípios de todas as regiões capixabas decidiram cancelar os tradicionais bloquinhos de rua, incluindo a capital Vitória. A medida é uma forma de tentar conter o aumento de casos da doença, que cresceu bastante após as festividades de fim de ano.
Outra decisão tomada também sobre o Carnaval foi o adiamento do desfile das escolas de samba, no Sambão do Povo. O evento foi transferido para os dias 7, 8 e 9 de abril. A mudança de data foi anunciada a menos de um mês dos desfiles oficiais.
Carnaval no ES - shows permitidos para até 2 mil pessoas em locais de risco moderado