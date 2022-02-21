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Shows

Carnaval no ES: shows permitidos para até 2 mil pessoas em locais de risco moderado

Segundo a Sesa, eventos deverão respeitar o limite de no máximo 50% da capacidade de ocupação do local, além de não ultrapassarem a quantidade máxima de pessoas para cada tipo de espaço. Entenda a regra
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 15:14

P12 Guarapari: Dj Bero
P12 Guarapari Crédito: LEO_GURGEL
O feriadão de carnaval começa na próxima sexta-feira (25) e muita gente já está animada em colocar o pé na estrada e curtir os dias de folga em balneários e até mesmo em festas particulares, uma vez que diversos municípios do Espírito Santo cancelaram a folia de rua. Porém, é bom ficar atento, já que o avanço do número casos de Covid-19 mudou o Mapa de Risco do Governo do Estado e muitas cidades entraram em Risco Moderado, que traz regras mais rígidas para realização de eventos.
As festas não estão proibidas, mas agora passam a cumprir novas regras. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa/ES), as casas de show em municípios de Risco Moderado deverão respeitar o limite de no máximo 50% da capacidade de ocupação do local. Porém, os locais não podem exceder o limite de, no máximo, mil e duzentas pessoas em locais fechados e duas mil em locais abertos. Ou seja, mesmo que o estabelecimento comporte 10 mil pessoas e a metade da capacidade seja de 5 mil, ele só poderá receber até dois mil espectadores.
Além disso, para a garantia do acesso e permanência nos estabelecimentos é necessário que as pessoas apresentem o comprovante vacinal contra a Covid-19. As regras são referentes a Portaria Nº020-R, de 28 de janeiro de 2022.
Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o mapa mais recente - divulgado na última sexta-feira (18) - traz 30 cidades classificadas em Risco Moderado (cor amarela) e 48 em Risco Baixo (cor verde). Na lista dos municípios em cor amarela, estão a maioria dos municípios da Grande Vitória (Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari), Linhares, São Mateus, Anchieta, Itapemirim e Marataízes, que costumam ter o feriado de Carnaval movimentado e muitas casas garantindo festas particulares. Confira o mapa completo aqui.
Mapa de risco do Governo do Espírito Santo
Mapa de Risco do Governo do Espírito Santo Crédito: Governo do ES
Vale lembrar que o mapa é atualizado toda sexta-feira e passa a vigorar na segunda-feira seguinte ao seu anúncio. Caso o município mude de classificação no mapa, deverá seguir as novas medidas vigentes. Assim, as restrições podem se manter, afrouxar ou apertar mais durante os dias de folia.

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SHOWS CANCELADOS

Apesar da permissão de funcionamento das casas de shows em menor escala, um dos maiores beach clubes de Guarapari optou em cancelar todos os shows programados para o Carnaval. O P12 anunciou, neste domingo (20), que a mudança na classificação de risco inviabiliza a realização dos eventos.
“Tínhamos a expectativa de funcionarmos em risco baixo, como foi em nosso Verão com grandes atrações nacionais e 50% do público permitido. Porém com a manutenção do risco moderado, inviabiliza nossa realização”, diz a nota.
Artistas como Barões da Pisadinha, Péricles, Wesley Safadão, Ludmilla, Orochi, Filipe Ret, Harmonia do Samba e Durval Lelys iriam tocar no balneário nos dias de feriado. Já em relação ao Café de La Musique, a assessoria garantiu que todos os shows estão confirmados para o Carnaval 2022. Em caso de mudança, será feito um comunicado antes da realização dos eventos.

BLOQUINHOS E DESFILE CANCELADOS

Desde janeiro, municípios de todas as regiões capixabas decidiram cancelar os tradicionais bloquinhos de rua, incluindo a capital Vitória. A medida é uma forma de tentar conter o aumento de casos da doença, que cresceu bastante após as festividades de fim de ano.
Outra decisão tomada também sobre o Carnaval foi o adiamento do desfile das escolas de samba, no Sambão do Povo. O evento foi transferido para os dias 7, 8 e 9 de abril. A mudança de data foi anunciada a menos de um mês dos desfiles oficiais.
Carnaval no ES - shows permitidos para até 2 mil pessoas em locais de risco moderado

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