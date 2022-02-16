Região Serrana do ES se prepara para receber turistas no carnaval

Tranquilidade e conforto da Região Serrana no Espírito Santo chamam atenção dos turistas Crédito: Diego Gomes

Com o carnaval se aproximando, muita gente aproveita o feriado para participar de bloquinhos, vestir uma fantasia ou curtir a praia. No entanto, há também quem prefira a tranquilidade e o conforto da Região Serrana do Espírito Santo , sobretudo em tempos de pandemia.

A arquiteta Camila Prado Salles contou à TV Gazeta Sul o que a área tem de especial para atrair tanto o seu gosto quanto a preferência do seu marido. “O que atrai aqui são o friozinho e principalmente a beleza, a arquitetura, a tranquilidade”, disse ela, que está hospedada em Venda Nova do Imigrante.

Logo, para quem está pensando em ter um feriadão mais tranquilo, a Região Serrana apresenta-se como ótima opção. Nas pousadas locais, muitas pessoas estão em busca de vagas para aproveitar o clima das montanhas capixabas.

Em pousadas, procura por vagas já está aquecida Crédito: Diego Gomes

Especialmente para o carnaval, há pacotes com três e quatro dias. As opções de hospedagens são variadas tanto para casal quanto para grupos maiores.

Gerente de uma pousada em Venda Nova, Ana Luiza Grecco contou que tem recebido muita procura para o carnaval. “A gente está procurando fechar três diárias para esse período”, falou. Apesar de os hóspedes serem de vários lugares do Estado, a maioria vem da Grande Vitória.

Segundo Ana Luiza, os hóspedes procuram um ambiente mais calmo e longe da agitação do dia a dia. “Como está em um ambiente na natureza, tem toda a questão do silêncio. É gostoso”, destacou.

Além do sossego, a beleza é convidativa. Portanto, seja para ficar hospedado, seja apenas para passar um dia, a Região Serrana é cheia de restaurantes e muitas belezas naturais. “Vale a pena vir para as montanhas capixabas, para fugir da aglomeração, do verão... E aqui é praticamente inverno o ano todo”, concluiu a empresária Dani Mendes, que visita Domingos Martins.