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Montanhas capixabas

Região Serrana do ES se prepara para receber turistas no carnaval

Para quem está pensando em ter um feriadão  longe da agitação, as montanhas apresentam-se como boa pedida
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 fev 2022 às 20:21

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 20:21

Região Serrana do ES deve atrair turistas que buscam tranquilidade no Carnaval
Tranquilidade e conforto da Região Serrana no Espírito Santo chamam atenção dos turistas Crédito: Diego Gomes
Com o carnaval se aproximando, muita gente aproveita o feriado para participar de bloquinhos, vestir uma fantasia ou curtir a praia. No entanto, há também quem prefira a tranquilidade e o conforto da Região Serrana do Espírito Santo, sobretudo em tempos de pandemia. 
A arquiteta Camila Prado Salles  contou à TV Gazeta Sul o que a área tem de especial para atrair tanto o seu gosto quanto a preferência do seu marido. “O que atrai  aqui são o friozinho e principalmente a beleza, a arquitetura, a tranquilidade”, disse ela, que está hospedada em Venda Nova do Imigrante.
Logo, para quem está pensando em ter um feriadão  mais tranquilo, a Região Serrana apresenta-se como ótima opção. Nas pousadas locais, muitas pessoas estão em busca de vagas para aproveitar o clima das montanhas capixabas.
Região Serrana do ES deve atrair turistas que buscam tranquilidade no Carnaval
Em pousadas, procura por vagas já está aquecida Crédito: Diego Gomes
Especialmente para o carnaval, há pacotes com três e quatro dias. As opções de hospedagens são variadas tanto para casal quanto para grupos maiores.
Gerente de uma pousada em Venda Nova, Ana Luiza Grecco contou que tem recebido muita procura para o carnaval. “A gente está procurando fechar três diárias para esse período”, falou. Apesar de os hóspedes serem de vários lugares do Estado, a maioria vem da Grande Vitória.
Segundo Ana Luiza, os hóspedes procuram um ambiente mais calmo e longe da agitação do dia a dia. “Como está em um ambiente na natureza, tem toda a questão do silêncio. É gostoso”, destacou.
Além do sossego, a beleza é convidativa. Portanto, seja para ficar hospedado, seja apenas para passar um dia, a Região Serrana é cheia de restaurantes e muitas belezas naturais. “Vale a pena vir para as montanhas capixabas, para fugir da aglomeração, do verão... E aqui é praticamente inverno o ano todo”, concluiu a empresária Dani Mendes, que visita Domingos Martins.
Região Serrana do ES deve atrair turistas que buscam tranquilidade no Carnaval
Restaurante na montanha: belezas naturais atraem turistas Crédito: Diego Gomes

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