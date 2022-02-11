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Efeito pandemia

Conceição da Barra cancela carnaval e proíbe músicas após meia-noite

Veto a músicas ao vivo ou em equipamento eletrônico nos estabelecimentos vale para o período de folia. Decreto barra shows que seriam contratados pela prefeitura

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 15:53

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 fev 2022 às 15:53
Conceição da Barra cancela Carnaval devido aumento de casos da Covid-19
Folia em Conceição da Barra é uma das mais tradicionais do ES Crédito: PMCB/Arquivo
Em razão do aumento de casos de Covid-19, a Prefeitura de Conceição da Barra decidiu cancelar as festas de carnaval no município. No período de folia, músicas ao vivo ou reproduzidas em equipamentos eletrônicos também ficam proibidas após a meia-noite. Essas são algumas das principais regras do decreto recém-publicado pela prefeitura local,  que barra shows que seriam realizados pela administração local  e traz normas para eventos privados nos estabelecimentos comerciais.
O documento, veiculado na quinta-feira (10), considera que o momento enfrentado, da quarta onda da pandemia pela variante Ômicron, impõe que medidas sanitárias e administrativas devem ser tomadas para prevenção do vírus. Leia o trecho:
“Art. 1°. Ficam cancelados oficialmente os festejos de “Carnaval de Conceição a Barra/ES 2022” promovidos, custeados, fomentados ou de qualquer forma influenciados pelo Poder Público Municipal, em virtude da pandemia da Covid-19.”
Os demais artigos do documento trazem orientações de fiscalização para as secretarias municipais e outros órgãos públicos, além de regras para eventos particulares no período de carnaval. Veja as normas para estabelecimentos comerciais:
  • Não há limitação de horário para bares e restaurantes, mas músicas ao vivo ou com equipamento elétrico ficam proibidas a partir da meia-noite.
  • Os estabelecimentos comerciais são obrigados a oferecer máscaras (artesanais ou industriais) e álcool em gel, tanto para clientes quanto para funcionários.
  • Estabelecimentos que não cumprirem as regras podem ser multados.
Conceição da Barra cancela carnaval e proíbe músicas após meia-noite

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