Em razão do aumento de casos de Covid-19, a Prefeitura de Conceição da Barra decidiu cancelar as festas de carnaval no município. No período de folia, músicas ao vivo ou reproduzidas em equipamentos eletrônicos também ficam proibidas após a meia-noite. Essas são algumas das principais regras do decreto recém-publicado pela prefeitura local, que barra shows que seriam realizados pela administração local e traz normas para eventos privados nos estabelecimentos comerciais.
O documento, veiculado na quinta-feira (10), considera que o momento enfrentado, da quarta onda da pandemia pela variante Ômicron, impõe que medidas sanitárias e administrativas devem ser tomadas para prevenção do vírus. Leia o trecho:
“Art. 1°. Ficam cancelados oficialmente os festejos de “Carnaval de Conceição a Barra/ES 2022” promovidos, custeados, fomentados ou de qualquer forma influenciados pelo Poder Público Municipal, em virtude da pandemia da Covid-19.”
Os demais artigos do documento trazem orientações de fiscalização para as secretarias municipais e outros órgãos públicos, além de regras para eventos particulares no período de carnaval. Veja as normas para estabelecimentos comerciais:
- Não há limitação de horário para bares e restaurantes, mas músicas ao vivo ou com equipamento elétrico ficam proibidas a partir da meia-noite.
- Os estabelecimentos comerciais são obrigados a oferecer máscaras (artesanais ou industriais) e álcool em gel, tanto para clientes quanto para funcionários.
- Estabelecimentos que não cumprirem as regras podem ser multados.
Conceição da Barra cancela carnaval e proíbe músicas após meia-noite