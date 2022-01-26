Carnaval vai valer como feriado mesmo sem festa? Prefeituras do ES respondem

Com o cenário de aumento expressivo na curva de casos da Covid-19, provocado pela variante Ômicron, várias prefeituras do Espírito Santo suspenderam as comemorações do carnaval de rua de 2022, indo ao encontro da recomendação feita pelo governo do Estado na semana passada. Mas a dúvida que fica é: teremos o feriado de carnaval, mesmo sem carnaval?
As prefeituras vão manter o ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro e 1 de março? A reportagem de A Gazeta entrou em contato com elas e você confere as respostas abaixo.
VITÓRIA: sem definição
A Prefeitura de Vitória ainda não tem uma definição sobre o ponto facultativo de carnaval.
VILA VELHA: ponto facultativo
A Prefeitura de Vila Velha informou que, como previsto no calendário municipal, publicado em 23 de dezembro, os dias 28/02 e 01/03 são ponto facultativo. Qualquer alteração nessas datas serão comunicadas futuramente, se acontecerem.
CARIACICA: ponto facultativo
A Prefeitura de Cariacica informou que o ponto facultativo do carnaval está mantido e os outros feriados serão definidos ao longo desta semana. Até o momento, pretende cumprir o calendário oficial de feriados.
Além disso, há um decreto municipal que proíbe a realização de eventos públicos e eventos privados em vias públicas, inclusive a realização de blocos de carnaval, vigente desde a quarta-feira, 19 de janeiro, até o dia 6 março.
LINHARES: sem definição
Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que "a Comissão Especial de Eventos Festivos na Cidade vai se manifestar sobre a realização ou não do carnaval nas praias de Linhares nos próximos dias”.
ARACRUZ: sem definição
A Prefeitura de Aracruz ainda está definindo como será o feriado de carnaval.
GUARAPARI: sem definição
A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), informou que devido à situação de pandemia e o aumento dos casos da gripe Influenza, o município não realizará programação de carnaval neste ano. Sobre as outras questões, o município ainda está avaliando.
VIANA: ponto facultativo
A Prefeitura de Viana afirmou que será feriado na cidade. O município já publicou todos os pontos facultativos do ano de 2022, no Diário Oficial dos Municípios, mas a administração pode rever a qualquer momento.
SERRA: sem definição
A Prefeitura da Serra ainda está avaliando que medida tomar.
SANTA LEOPOLDINA: ponto facultativo
O município de Santa Leopoldina cancelou o tradicional Carnaval de Rua 2022, em decorrência da Covid-19. Entretanto, informou que o feriado do dia 1º e as folgas deverão ser mantidas pela prefeitura.
COLATINA: sem definição
A Prefeitura de Colatina ainda não tem uma definição sobre o ponto facultativo de carnaval.
ANCHIETA: ponto facultativo
A Prefeitura de Anchieta já definiu desde dezembro de 2021 os feriados e pontos facultativos para 2022, incluindo o do carnaval, apesar de não haver programação por conta do aumento de casos de Covid-19. Os dias 28/02 e 01/03 são ponto facultativo.