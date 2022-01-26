Carnaval vai valer como feriado mesmo sem festa? Prefeituras do ES respondem

Praias da Sereia e da Costa, em Vila Velha, ficaram cheias no feriado Crédito: Ricardo Medeiros

As prefeituras vão manter o ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro e 1 de março? A reportagem de A Gazeta entrou em contato com elas e você confere as respostas abaixo.

VITÓRIA: sem definição

A Prefeitura de Vitória ainda não tem uma definição sobre o ponto facultativo de carnaval.

VILA VELHA: ponto facultativo

A Prefeitura de Vila Velha informou que, como previsto no calendário municipal, publicado em 23 de dezembro, os dias 28/02 e 01/03 são ponto facultativo. Qualquer alteração nessas datas serão comunicadas futuramente, se acontecerem.

CARIACICA: ponto facultativo

A Prefeitura de Cariacica informou que o ponto facultativo do carnaval está mantido e os outros feriados serão definidos ao longo desta semana. Até o momento, pretende cumprir o calendário oficial de feriados.

Além disso, há um decreto municipal que proíbe a realização de eventos públicos e eventos privados em vias públicas, inclusive a realização de blocos de carnaval, vigente desde a quarta-feira, 19 de janeiro, até o dia 6 março.

LINHARES: sem definição

Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que "a Comissão Especial de Eventos Festivos na Cidade vai se manifestar sobre a realização ou não do carnaval nas praias de Linhares nos próximos dias”.

ARACRUZ: sem definição

A Prefeitura de Aracruz ainda está definindo como será o feriado de carnaval.

GUARAPARI: sem definição

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), informou que devido à situação de pandemia e o aumento dos casos da gripe Influenza, o município não realizará programação de carnaval neste ano. Sobre as outras questões, o município ainda está avaliando.

VIANA: ponto facultativo

A Prefeitura de Viana afirmou que será feriado na cidade. O município já publicou todos os pontos facultativos do ano de 2022, no Diário Oficial dos Municípios, mas a administração pode rever a qualquer momento.

SERRA: sem definição

A Prefeitura da Serra ainda está avaliando que medida tomar.

SANTA LEOPOLDINA: ponto facultativo

O município de Santa Leopoldina cancelou o tradicional Carnaval de Rua 2022, em decorrência da Covid-19. Entretanto, informou que o feriado do dia 1º e as folgas deverão ser mantidas pela prefeitura.

COLATINA: sem definição

A Prefeitura de Colatina ainda não tem uma definição sobre o ponto facultativo de carnaval.

ANCHIETA: ponto facultativo