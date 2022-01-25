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4ª onda da pandemia

Serra cancela carnaval de rua após aumento de casos da Covid-19

Prefeitura cita crescimento de 400% nas confirmações da doença para embasar decisão anunciada nesta segunda-feira (24). Município voltou ao risco moderado de transmissão

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 21:05

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 jan 2022 às 21:05
O município da Serra não terá carnaval de rua neste ano, por causa do avanço do coronavírus neste início de 2022. A decisão foi oficialmente anunciada pela prefeitura no final da tarde desta segunda-feira (24) – mas já havia sido adiantada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta.
Em comunicado publicado no site oficial, a administração municipal informou que o cancelamento das festas se deve "ao número expressivo de casos confirmados nesta quarta onda da pandemia, que apresentou um crescimento de 400% na cidade", e à dificuldade de controlar o contágio nos eventos.
"Para balizar qualquer decisão sobre o assunto é preciso que se observe determinadas evidências, como a dificuldade de controle no acesso da população a essas festas"
Secretaria de Saúde da Serra - Trecho de nota técnica divulgada
Nesta segunda-feira, o município voltou a ficar sob as regras do risco moderado, como o fechamento obrigatório de bares e restaurantes às 22h. A nova classificação – que não era vista há cerca de seis meses – é reflexo também da piora de outro indicador local: o número de vidas perdidas.
Atualmente, a Serra tem 93.824 casos confirmados e aparece como a cidade capixaba com mais contaminações na pandemia, conforme dados do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). No que diz respeito às mortes, já foram 1.622, ficando atrás apenas de Vila Velha, que tem 1.849 óbitos.

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