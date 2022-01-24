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Leonel Ximenes

Por causa da Covid, Serra cancela o Carnaval 2022

Prefeitura diz que houve um aumento de 400% nos registros da doença somente no município

Públicado em 

24 jan 2022 às 17:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Variante do coronavírus
Ômicron fez disparar os casos de Covid na Serra Crédito: NIAID / Agência Brasil
Este ano será igual àquele que passou na Serra: sem Carnaval, por causa do crescimento dos casos de Covid provocados pela variante ômicron. A prefeitura, que fará o anúncio oficial no começo da noite desta quarta-feira (24), alega que nesta quarta onda houve um aumento de 400% nos registros da doença somente no município.
Segundo o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a Serra lidera no Estado os registros da doença com 92.035 casos. Em mortes pelo coronavírus, tem 1.622 registros, ficando atrás apenas de Vila Velha, que tem 1.848 óbitos.
Nesta sexta-feira (21), o governo do Estado anunciou que, pelo novo mapa de risco, a Serra, junto com Vila Velha, Sooretama, Mantenópolis e Alto Rio Novo, passou para o risco moderado de contaminação. Até então, todo o Espírito Santo estava no risco baixo.
De acordo com o parecer técnico da Secretaria de Saúde da Serra, “para balizar qualquer decisão sobre esse assunto, é preciso que se observe determinadas evidências, como a dificuldade de controle no acesso da população a essas festas, a ser observada com as experiências em outros municípios, Estados e países e a ausência de aprofundamento nosológico sobre a doença”.
Prefeitura da Serra diz que continua se empenhando em avançar com a vacinação contra a Covid-19, com o intuito de alcançar altas taxas de coberturas vacinais. Também ampliou a testagem em massa para o controle de casos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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