Por causa da Covid, Serra cancela o Carnaval 2022

Este ano será igual àquele que passou na Serra
: sem Carnaval, por causa do crescimento dos casos de Covid provocados pela variante ômicron. A prefeitura, que fará o anúncio oficial no começo da noite desta quarta-feira (24), alega que nesta quarta onda houve um aumento de 400% nos registros da doença somente no município.
Nesta sexta-feira (21), o governo do Estado anunciou que, pelo novo mapa de risco, a Serra, junto com Vila Velha, Sooretama, Mantenópolis e Alto Rio Novo, passou para o risco moderado de contaminação
. Até então, todo o Espírito Santo estava no risco baixo.
De acordo com o parecer técnico da Secretaria de Saúde da Serra, “para balizar qualquer decisão sobre esse assunto, é preciso que se observe determinadas evidências, como a dificuldade de controle no acesso da população a essas festas, a ser observada com as experiências em outros municípios, Estados e países e a ausência de aprofundamento nosológico sobre a doença”.
A Prefeitura da Serra
diz que continua se empenhando em avançar com a vacinação contra a Covid-19, com o intuito de alcançar altas taxas de coberturas vacinais. Também ampliou a testagem em massa para o controle de casos.