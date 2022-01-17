Vila Velha passa Serra e é a cidade com mais casos de Covid-19 do ES

Nesta segunda-feira (17), Vila Velha se tornou a cidade capixaba com mais casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia: 84.805. Até então, por vários meses, o posto era ocupado por Serra , que nesta data chegou a 84.313 infecções – quase 500 a menos que o município canela-verde.

De acordo com os dados atualizados no Painel Covid-19 , da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa ), é como se praticamente 17% da população de Vila Velha já tivesse contraído a doença. No entanto, vale esclarecer que uma pessoa pode ter testado positivo mais de uma vez ao longo da pandemia.

2.119 casos É a quantidade de infecções confirmadas em Vila Velha em 24 horas

Na lista dos dez bairros com mais registros de contaminações desde o início da pandemia, Vila Velha possui três localidades: Praia da Costa em segundo lugar (com 9.981 casos), Itapuã em quinto (5.706) e Praia de Itaparica em sexto (5.687). A liderança fica com Jardim Camburi (12.150), em Vitória

VILA VELHA TAMBÉM LIDERA NAS MORTES

A cidade de Vila Velha também é a que mais perdeu vidas para a pandemia em território capixaba, com 1.841 mortes. Ou seja, responde por quase 14% de todas as acumuladas pelo Estado, em um total de 13.379. Na segunda posição deste indicador também aparece a Serra, com 1.616 óbitos.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que o crescimento de casos positivos da Covid-19 não é um fato isolado da cidade e que, além da repercussão das festas de final de ano e da variante Ômicron, o município teve um aumento na testagem, com a oferta de 1,5 mil testes por dia, em média.

Para combater a pandemia, a administração municipal garantiu que ampliou os postos de vacinação e o número de testes do tipo PCR e antígeno, a fim de identificar as pessoas contaminas, permitir o isolamento delas e, assim, realizar o rompimento da cadeia de transmissão do coronavírus.