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Mapa de risco no ES

Covid-19: Serra, Vila Velha e mais três cidades saem do risco baixo

Espírito Santo tem cinco  municípios classificados no risco moderado para a transmissão do coronavírus. Classificação valerá da próxima segunda (24) até o domingo seguinte (30)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 jan 2022 às 18:50

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 18:50

Covid
91º mapa de risco tem 5 municípios no risco moderado Crédito: Sesa
Espírito Santo tem cinco municípios que deixaram o risco baixo para a transmissão do coronavírus e agora estão classificados no risco moderado. O 91º mapa de risco — elaborado com base em indicadores da pandemia — foi divulgado em pronunciamento realizado nesta sexta-feira (21) pelo governo do Estado.
A nova classificação começa a valer na próxima segunda-feira (24) e permanecerá em vigor até o domingo seguinte, dia 30 de janeiro. Vale lembrar que, devido à quarta onda da pandemia, o "risco muito baixo" (que não chegou a ser alcançado) foi suspenso temporariamente na semana passada, em pronunciamento do governador Renato Casagrande, devido à quarta onda da pandemia. Segundo ele, o nível será reintegrado quando a Covid-19 estiver em diminuição no Estado.

O QUE MUDOU

  • Pioraram: Vila Velha, Serra, Sooretama, Mantenópolis e Alto Rio Novo
Covid-19
91º mapa de risco tem cinco municípios no risco moderado Crédito: Sesa

A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA

  • Risco moderado: Vila Velha, Serra, Sooretama, Mantenópolis e Alto Rio Novo
  • Risco baixo: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério e Vitória.

ENTENDA O MAPA DE RISCO

Na chamada Matriz de Convivência, adotada desde agosto do ano passado, a classificação das cidades capixabas é consequência da combinação de dois eixos. Juntos, eles consideram quatro fatores relativos à pandemia da Covid-19 e definem quatro níveis de risco: baixo, moderado, alto e extremo.
  • Eixo ameaça: composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. 
  • Eixo vulnerabilidade: formado pela taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do Estado.

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