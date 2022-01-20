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Após Anvisa liberar

ES deve começar a vacinar crianças com Coronavac até sábado

Doses em estoque no Espírito Santo são suficientes para o Estado ter, até fevereiro, 290 mil crianças e adolescentes vacinados em esquema completo, disse Nésio Fernandes nesta quinta (20)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 jan 2022 às 20:57

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 20:57

O governo do Espírito Santo pretende dar início à vacinação de crianças com o imunizante da Coronavac até este sábado (22). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (20) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar o uso da vacina do Butantan no público de 6 a 17 anos.
Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, Nésio afirma que, "com a autorização da Anvisa do uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, o governo do Estado comunica à população capixaba que ainda esta noite será publicada uma resolução autorizando a vacinação dessas crianças. Desta maneira, nesta sexta-feira (21), ou no máximo até o sábado (22), deveremos ter o início da imunização, em todos os municípios, das crianças e adolescentes com a vacina do Butantan no Espírito Santo", disse.
Segundo o secretário, diante da autorização, será possível – com o estoque disponível – vacinar 290 mil crianças, em esquema completo, até fevereiro. Confira publicação feita por ele nas redes sociais:
Ainda nesta quinta, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, prometeu o envio de novas doses aos municípios do Estado para dar início à vacinação do público de 6 a 17 anos.

APROVAÇÃO

A Anvisa aprovou nesta quinta-feira a aplicação do imunizante Coronavac em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos – exceto em casos de menores imunossuprimidos (com baixa imunidade). A decisão foi tomada durante reunião extraordinária da diretoria colegiada.
Crianças e adolescentes com comorbidades também poderão receber o imunizante, que será aplicado em duas doses, com intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma utilizada atualmente na imunização de adultos contra a Covid-19, sem qualquer tipo de adaptação para uma versão pediátrica.

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