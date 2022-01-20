ES deve começar a vacinar crianças com Coronavac até sábado

Your browser does not support the video tag.

Em vídeo divulgado nesta quinta-feira, Nésio afirma que, "com a autorização da Anvisa do uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, o governo do Estado comunica à população capixaba que ainda esta noite será publicada uma resolução autorizando a vacinação dessas crianças. Desta maneira, nesta sexta-feira (21), ou no máximo até o sábado (22), deveremos ter o início da imunização, em todos os municípios, das crianças e adolescentes com a vacina do Butantan no Espírito Santo", disse.

Segundo o secretário, diante da autorização, será possível – com o estoque disponível – vacinar 290 mil crianças, em esquema completo, até fevereiro. Confira publicação feita por ele nas redes sociais:

Temos 580 mil ? da #CoronaVac no Estado do Espírito Santo, parte que o @GovernoES comprou do @butantanoficial, mais as foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Suficiente para terminar o mês de fevereiro com 290 mil crianças e adolescentes com esquema completo. ? nossos filhos. https://t.co/NZUZ06xKCb — Nésio Fernandes (@dr_nesio) January 20, 2022

APROVAÇÃO

A Anvisa aprovou nesta quinta-feira a aplicação do imunizante Coronavac em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos – exceto em casos de menores imunossuprimidos (com baixa imunidade). A decisão foi tomada durante reunião extraordinária da diretoria colegiada.