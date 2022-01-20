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Números da pandemia

Covid-19: ES registra 13.404 mortes e 700.707 casos confirmados

Estado registrou nove óbitos e 10.071 infecções em 24 horas, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (20) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2022 às 17:48

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 17:48

Espírito Santo chegou ao total de 13.404 mortes e 700.707 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registradas 10.071 infecções e nove óbitos, conforme dados divulgados na tarde nesta quinta-feira (20) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, Serra aparece com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 87.436. Na sequência, aparece Vila Velha (87.088), seguida por Vitória (77.310) e Cariacica (57.285). Na quinta posição está Linhares (35.786), que fica na Região Norte do Estado.

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Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 12.528 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 10.180. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 7.218 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2,61 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 628.374, sendo 2.772 novas curas em 24 horas, de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 1,91% no Estado.

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