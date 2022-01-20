Redes de hospitais do ES suspendem testagem em massa para Covid-19

Devido ao aumento de casos de síndromes gripais, a procura por testes de Covid-19 vem crescendo de forma acelerada. A demanda é tão grande que afetou todo o mercado nacional e já faltam insumos para a testagem.

No Espírito Santo , algumas redes de hospitais do Estado suspenderam temporariamente a realização de testes em massa para identificação do coronavírus. A testagem será priorizada para pacientes internados ou com casos mais graves.

Rede de hospitais do ES suspende testagem em massa para Covid por falta de insumos Crédito: Myke Sena/MS

O Vitória Apart Hospital informou que, desde dezembro, a demanda para atendimento a casos de síndrome gripal está acima do normal. Mas, nas últimas semanas, a procura pelas unidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica, além do pronto-socorro do hospital, na Serra, mais que dobrou.

De acordo com o Apart, o momento é crítico e por isso será feita exclusivamente a testagem em pacientes graves que precisem de internação, conforme avaliação médica.

Por nota, a rede ressaltou que está trabalhando para que o restabelecimento do serviço ocorra o mais rápido possível, com a normalização da entrega de insumos.

Diante do atraso na entrega dos testes pela falta de insumos, a MedSênior também decidiu restringir a testagem, dando prioridade para os pacientes internados e que possuem casos mais graves.

A operadora de saúde informou que para os demais casos, os testes passaram a ser realizados de forma eletiva, com coleta na rede de diagnósticos.

Já o Hospital Unimed e São Bernardo Saúde realizam a testagem apenas em casos em que houver encaminhamento médico.

Unimed Vitória informou que está fazendo testes de Covid, mas somente com indicação médica. Segundo a cooperativa, os hospitais têm ampliado sua rede de parceiros para tentar minimizar os impactos da demanda por testagem.