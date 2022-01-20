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Falta de insumos

Redes de hospitais do ES suspendem testagem em massa para Covid-19

Com aumento de casos de síndromes gripais, unidades estão passando a priorizar pacientes que estão internados ou casos mais graves
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 jan 2022 às 17:08

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 17:08

Devido ao aumento de casos de síndromes gripais, a procura por testes de Covid-19 vem crescendo de forma acelerada. A demanda é tão grande que afetou todo o mercado nacional e já faltam insumos para a testagem.
No Espírito Santo, algumas redes de hospitais do Estado suspenderam temporariamente a realização de testes em massa para identificação do coronavírus. A testagem será priorizada para pacientes internados ou com casos mais graves.
Teste de Covid-19
Rede de hospitais do ES suspende testagem em massa para Covid por falta de insumos Crédito: Myke Sena/MS
O Vitória Apart Hospital informou que, desde dezembro, a demanda para atendimento a casos de síndrome gripal está acima do normal. Mas, nas últimas semanas, a procura pelas unidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica, além do pronto-socorro do hospital, na Serra, mais que dobrou.
De acordo com o Apart, o momento é crítico e por isso será feita exclusivamente a testagem em pacientes graves que precisem de internação, conforme avaliação médica.

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A situação é a mesma na Rede Meridional, que desde o último sábado (15), já havia anunciado a suspensão da realização dos testes para Covid-19. A testagem também ocorre apenas em pacientes graves e internados.
Por nota, a rede ressaltou que está trabalhando para que o restabelecimento do serviço ocorra o mais rápido possível, com a normalização da entrega de insumos.
Diante do atraso na entrega dos testes pela falta de insumos, a MedSênior também decidiu restringir a testagem, dando prioridade para os pacientes internados e que possuem casos mais graves.
A operadora de saúde informou que para os demais casos, os testes passaram a ser realizados de forma eletiva, com coleta na rede de diagnósticos.

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Já o Hospital Unimed e São Bernardo Saúde realizam a testagem apenas em casos em que houver encaminhamento médico.
Unimed Vitória informou que está fazendo testes de Covid, mas somente com indicação médica. Segundo a cooperativa, os hospitais têm ampliado sua rede de parceiros para tentar minimizar os impactos da demanda por testagem.
Na São Bernardo Saúde, após a avaliação do quadro do paciente, o médico fará o direcionamento, caso haja necessidade para realização do teste da Covid-19. O hospital esclareceu que apesar do aumento de demanda, ainda não há falta de testes nas unidades.

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