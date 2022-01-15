Rede de hospitais do ES suspende testagem em massa para Covid por falta de insumos

A Rede Meridional suspendeu temporariamente a realização de testes de Covid-19 em massa para identificação do novo coronavírus em suas unidades hospitalares. O grupo tem sete hospitais no Espírito Santo.

No momento, somente pacientes graves e internados nos hospitais da rede serão testados. Segundo a rede de hospitais, a situação está diretamente ligada ao aumento de casos de síndromes gripais e ao desabastecimento de insumos no mercado.

O problema, entretanto, deve ser solucionado em breve. Existe a previsão do restabelecimento do serviço na próxima terça-feira (18) quando novos insumos serão recebidos pela rede hospitalar.

Teste de Covid-19 Crédito: Myke Sena/MS

Nas redes sociais, após a publicação desta matéria, o secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, reforçou que qualquer rede de hospitais privados que queira ofertar testes para acesso universal e gratuito, pode aderir a portaria 151-R/21 atualizada.

Qualquer rede de hospitais privados que queira ofertar testes para acesso universal e gratuito, pode aderir a portaria 151-R/21 atualizada. A Federação da Unimed no Espírito Santo já é parceira e irá oferecer vários pontos de testagem. @UnimedVitoria @unimedscapixaba https://t.co/WoaGQdvZea pic.twitter.com/4me5JEQKB6 — Nésio Fernandes (@dr_nesio) January 15, 2022

E é possível realizar o exame gratuitamente em diversas unidades municipais ou pontos de testagem do Estado. É importante ressaltar que em alguns casos não é necessário fazer agendamento prévio ou comprovar algum sintoma gripal. Contudo, em outros locais é preciso marcar horário ou até mesmo passar por um médico.

VEJA OS LOCAIS ONDE HÁ TESTES NA REGIÃO METROPOLITANA

VITÓRIA

Onde e quando: o teste rápido de Covid é feito nas Unidades de Saúde dos bairros Alagoano, Andorinhas, Consolação, Forte São João, Ilha das Caieiras, Itararé, Jabour, Jardim da Penha, Maruípe, Santa Luíza, Santo André e Centro, que funcionam normalmente das 7h às 17h, a depender de adequações. O munícipe é avaliado pelo profissional da unidade e, se necessário, encaminhado para a realização do teste. Já o teste PCR é realizado no Centro de Testagem, localizado na Ilha de Santa Maria.

É preciso agendar? Como informado pela prefeitura, a realização do teste depende de uma avaliação prévia do paciente.

VILA VELHA

Onde e quando: testes para Covid-19 estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde de Vila Velha, sempre a partir das 8h, e nos postos volantes: Vila Natalina, das 18h às 21h, e Centro Integrado, das 9h às 17h.

É preciso agendar? Não há necessidade de agendamento, mas senhas estão sendo distribuídas nos locais.

SERRA

Onde e quando: os testes RT-PCR são realizados em cinco Unidades Regionais de Saúde. São elas: Boa Vista (das 7 às 17h), Feu Rosa (das 7 às 21h), Novo Horizonte (das 7 às 19h), Jacaraípe (das 7 às 21h) e Serra Dourada (das 7 às 21h) e nas Unidades Básicas de Saúde de Planalto Serrano A (das 7 às 17h) e Nova Carapina II (das 7 às 17h). Nesses locais, a testagem está sendo feita mediante solicitação médica. Os sintomáticos e contatos são testados. A Prefeitura da Serra também oferta teste de RT-PCR por livre demanda, no Laboratório Municipal da Serra, localizado em anexo à Maternidade de Carapina, em Jardim Limoeiro. O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Não há necessidade de encaminhamento médico.

É preciso agendar? Como explicado acima, o agendamento é necessário em alguns locais. Caso você queira ser testado sem agendamento, procure o Laboratório Municipal da Serra. Mais informações pelo 3338-6869.

CARIACICA

Onde e quando: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, os testes estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde de Alto Lage, Bela Vista, Campo Verde, Cariacica-Sede, Flexal II, Itapemirim, Jardim América, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Operário, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Santa Luzia, Santana, São Geraldo, São João Batista, Sotelândia e Vila Graúna. De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, os testes podem ser feitos nas Unidades de Bela Aurora, Itaquari, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco e Valparaíso. No Centro de Testagem de Itaquari os testes estão disponíveis todos os dias, das 8h30 às 18h. Os moradores de Cariacica também podem contar com dois pontos externos de testagem, que funcionam de segunda sexta-feira: na Ceasa, das 8h 16h; e no Terminal de Jardim América, das 12h às 20 horas.

É preciso agendar? Não é preciso realizar agendamento, a testagem ocorre em livre demanda.

FUNDÃO

Onde e quando: a testagem de assintomáticos acontece das 9h às 10h nos seguintes dias: UBS de Timbuí às terças-feiras; UBS de Praia Grande às terças e sextas-feiras; Especialidades de Fundão Sede de segunda a sexta-feira.

É preciso agendar? A testagem ocorre por livre demanda, sem agendamento.

VIANA

Onde e quando: o teste antígeno de Covid-19 (também conhecido como teste rápido) e o RT-PCR são ofertados por livre demanda, no ponto de coleta localizado na UBS Vila Bethânia. O horário funcionamento é das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira, nesta semana. A prefeitura orienta que as pessoas sintomáticas procurem a unidade de saúde do seu território de residência para atendimento.

É preciso agendar? Não há necessidade de agendamento, a testagem ocorre no modelo de livre demanda.

GUARAPARI

Onde e quando: a orientação é para que a população procure a unidade de saúde de referência no bairro, das 7 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, em casos de sintomas leves. O atendimento para esses casos não precisa de agendamento. A população pode procurar também o Centro de Testagem de Covid-19, localizado em Muquiçaba, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados de 08h às 12h. Os pacientes só devem procurar a UPA em casos de sintomas graves.

É preciso agendamento? A testagem ocorre por livre demanda, sem necessidade de agendamento.

TESTAGEM EM MASSA NO ES

Saiba onde fazer o teste disponibilizado pelo governo do Estado: Até o dia 31 de março, o Espírito Santo pretende promover testagem em massa contra a Covid-19. Pontos estratégicos foram selecionados. Os testes podem ser feitos sem necessidade de agendamento. Caso você queira marcar horário, basta acessar o agendamento.saude.es.gov.br

Aeroporto de Vitória

Horário: 24 horas, disponível em livre demanda apenas para passageiros que embarcam ou desembarcam no Aeroporto de Vitória. Ao público geral, que não possui um cartão de viagem, é necessário fazer um agendamento on-line.



Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento ou livre demanda aos estudantes e servidores do local.



Centro de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa/ES), em Cariacica

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento e livre demanda.

Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória

Dias: Todos os dias da semana. Horário: 13h às 18h, por agendamento.



Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 11h30; 12h30 às 15h30, por agendamento.



Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 11h e de 13h às 16h, por agendamento.



Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Serra

Dias: segunda-feira a domingo. Horário: 7h30 às 11h30; 13h30 às 18h, por agendamento.



Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 12h às 18h, por agendamento.



Rodoviária de Vitória

Dias: segunda a sexta-feira. Horário: 8h às 16h, por agendamento ou por livre demanda para os passageiros que embarcam e desembarcam no local.

