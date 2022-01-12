Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recorde de casos

Mesmo com nova onda de Covid, ES não prevê restringir comércio e eventos

Espírito Santo atravessa quarta onda da pandemia. Segundo a secretaria de Saúde, o cenário atual foi previsto e o Estado está preparado para suportar a demanda
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 jan 2022 às 21:53

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 21:53

Em meio a quarta onda de Covid-19 provocada pela variante Ômicron e os recordes de novos casos confirmados da doença no Espírito Santo, a secretaria de Estado da Saúde informou na noite desta terça-feira (11) que não pretende alterar as regras de funcionamento para atividades econômicas e sociais, como comércio e eventos.
  Segundo a pasta, o expressivo número de novos contaminados registrados nos últimos dias não repercute em alta na pressão sobre o sistema de saúde quanto a internações e não tem impactado o número de óbitos pela doença.
Teste de Covid-19
Casos de Covid foram a aumentar no ES Crédito: Myke Sena/MS
Mesmo com nova onda de Covid, ES não prevê restringir comércio e eventos
Em nota, a Sesa afirmou que o cenário atual foi previsto e o Estado está preparado para suportar a demanda, fazendo com que sejam preservadas as medidas estabelecidas no Mapa de Risco (Portarias nº 210-R e nº 211-R).
"Portanto, no momento, não há previsão de alteração das atividades econômicas e sociais", diz a nota. 
A secretaria também reforçou que a pandemia persiste e que a orientação é de que a população busque a vacinação contra a Covid-19 e contra a Influenza. Também pediu que as medidas de prevenção como a higienização das mãos, o uso permanente de máscaras e o distanciamento social sejam mantidos.
Segundo a Sesa a testagem de sintomáticos ocorre por livre demanda e pode ser feita nos postos estabelecidos em todo o território capixaba. Contudo, como A Gazeta mostrou, em alguns pontos é preciso esperar até três dias para conseguir uma vaga de agendamento para fazer o teste de Covid.

RECORDE EM 24H

Na segunda-feira (10), foram registradas no Estado 6.945 novas infecções – o maior número de toda a pandemia. Até então, o recorde pertencia ao dia 30 de março do ano passado, quando foram contabilizados 3.532 casos da doença. Na semana anterior, o Espírito Santo já tinha voltado a registrar mais de mil positivados no intervalo de apenas um dia – o que não acontecia há aproximadamente três meses.
O crescimento do número de infecções está ligado à expansão da variante Ômicron da Covid, que é de fácil disseminação e já corresponde a 97% dos casos confirmados da doença em território capixaba.

Veja Também

Ômicron: tudo o que se sabe sobre a nova variante e como se proteger

Covid-19: ES registra 13.356 mortes e 646.453 casos confirmados

Entenda como apagão de dados prejudica monitoramento da epidemia de gripe no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Ômicron
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados