Governo do ES suspende risco muito baixo devido à piora da pandemia

O Governo do Espírito Santo suspendeu, temporariamente, a possibilidade de uma microrregião ir para o "risco muito baixo" – que havia sido criado em outubro do ano passado e livraria os municípios de restrições, desde que mantidos o uso de máscara e a exigência do comprovante de vacinação em eventos.
Conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande nesta sexta-feira (14), a medida foi adotada por causa da quarta onda da pandemia no Estado, configurada pelo aumento significativo de casos, e valerá até que o cenário volte a ser de redução do contágio pelo coronavírus em território capixaba.
"Não teremos mais o risco muito baixo neste momento de aumento do contágio, porque não condiz com a realidade que estamos vivendo"
Até então, se todas as cidades de uma microrregião tivessem pontos de testagem por livre demanda e cumprissem três metas de vacinação contra a doença, seria possível migrar para a cor azul no mapa de risco do Estado. De acordo com a regra, os municípios precisavam alcançar:
- 80% dos adultos vacinados com duas doses
- 90% dos idosos vacinados com a dose de reforço
- 90% dos adolescentes vacinados com a primeira dose
Conforme divulgado na semana passada, três microrregiões já estavam próximas de atingir os requisitos: a Central Serrana, a Sudoeste Serrana e a Caparaó – que englobam cidades como Domingos Martins, Santa Teresa e Alegre. Na ocasião, elas já tinham mais de 84% dos idosos vacinados com o reforço.
No entanto, o governador ressaltou que a medida não é para desincentivar a vacinação. "Quando a doença voltar a ter queda, nós voltaremos com o risco muito baixo. Então, é bom que as microrregiões possam chegar nesse estágio que permitirá total liberdade às atividades", disse.
CASOS QUADRUPLICARAM NO ES
Entre os indicadores que apontam este momento de agravamento da pandemia, Casagrande citou a taxa de transmissão (RT) do coronavírus. Apesar de ainda provisória, a da primeira semana de janeiro já está próxima de 3 – indicando um maior ritmo de contágio em território capixaba.
"Isso significa que uma pessoa infectada transmite a doença para outras três. É uma transmissão alta. Vocês devem conhecer alguém que está com Covid-19, algum amigo ou parente. Nós tivemos muitas aglomerações no final de ano e verão, e a variante Ômicron é muito transmissível", analisou.
Como consequência, o número de casos confirmados no Estado também apresentou um salto significativo. Na última semana de dezembro, foram 2.142 positivados. Já na primeira semana de janeiro, foram registradas 9.521 novas pessoas infectadas pelo coronavírus.
NÚMERO DE INTERNADOS DOBROU
Outro dado destacado pelo governador foi o número de pessoas internadas na rede pública estadual destinada à pandemia. No intervalo de um mês, a quantidade de pacientes confirmados com a Covid-19 praticamente dobrou: passou de 130 em leitos de UTI e enfermaria para 262.
"Não há alarde ou situação que se compare ao que vivemos em 2020 ou 2021, mas é importante que a gente acompanhe o nível das internações"
Devido à maior demanda no Sistema Único de Saúde (SUS), Casagrande também divulgou que o Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, passa a funcionar como um local de triagem para quem apresentar doenças respiratórias na Grande Vitória, por uma "questão logística".
APELO PARA MANTER ÓBITOS EM QUEDA
Diante da quarta onda da pandemia, o governador voltou a reforçar a importância da vacinação para manter o número de mortes em queda. "Vacinando, nós conseguimos manter alguns indicadores sob controle e o mais importante deles é o óbito. A vacina protege quem se contamina", afirmou.
"Quem relaxou, por favor, vá se vacinar. Seja com a primeira, segunda ou terceira dose. Estamos fazendo também um pedido especial aos jovens de 12 a 17 anos: se imunizem. Isso é fundamental"
Além da vacinação, Casagrande fez um apelo para que os capixabas façam testes diante da menor suspeita de Covid-19. "Nós temos 480 pontos de livre testagem no Espírito Santo, sendo 21 do Governo do Estado. Testar é fundamental, porque quem testa identifica a doença, se isola e quebra a transmissão", disse.
VACINAÇÃO: DATAS IMPORTANTES
Na conclusão do pronunciamento desta sexta-feira (14), o governador destacou dois eventos de vacinação que vão acontecer neste final de semana: o ato simbólico do início da imunização de crianças com as vacinas da Pfizer neste sábado (15) e o "Dia D" de reforço do estudo Viana Vacinada, neste domingo (16).