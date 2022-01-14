Governo do ES suspende risco muito baixo devido à piora da pandemia

Governador Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom

Governo do Espírito Santo suspendeu, temporariamente, a possibilidade de uma microrregião ir para o "risco muito baixo" – que havia sido criado em outubro do ano passado e livraria os municípios de restrições, desde que mantidos o uso de máscara e a exigência do comprovante de vacinação em eventos.

"Não teremos mais o risco muito baixo neste momento de aumento do contágio, porque não condiz com a realidade que estamos vivendo" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Até então, se todas as cidades de uma microrregião tivessem pontos de testagem por livre demanda e cumprissem três metas de vacinação contra a doença, seria possível migrar para a cor azul no mapa de risco do Estado . De acordo com a regra, os municípios precisavam alcançar:

80% dos adultos vacinados com duas doses



90% dos idosos vacinados com a dose de reforço



90% dos adolescentes vacinados com a primeira dose



No entanto, o governador ressaltou que a medida não é para desincentivar a vacinação. "Quando a doença voltar a ter queda, nós voltaremos com o risco muito baixo. Então, é bom que as microrregiões possam chegar nesse estágio que permitirá total liberdade às atividades", disse.

CASOS QUADRUPLICARAM NO ES

Entre os indicadores que apontam este momento de agravamento da pandemia, Casagrande citou a taxa de transmissão (RT) do coronavírus. Apesar de ainda provisória, a da primeira semana de janeiro já está próxima de 3 – indicando um maior ritmo de contágio em território capixaba.

"Isso significa que uma pessoa infectada transmite a doença para outras três. É uma transmissão alta. Vocês devem conhecer alguém que está com Covid-19, algum amigo ou parente. Nós tivemos muitas aglomerações no final de ano e verão, e a variante Ômicron é muito transmissível", analisou.

Como consequência, o número de casos confirmados no Estado também apresentou um salto significativo. Na última semana de dezembro, foram 2.142 positivados. Já na primeira semana de janeiro, foram registradas 9.521 novas pessoas infectadas pelo coronavírus.

NÚMERO DE INTERNADOS DOBROU

Outro dado destacado pelo governador foi o número de pessoas internadas na rede pública estadual destinada à pandemia. No intervalo de um mês, a quantidade de pacientes confirmados com a Covid-19 praticamente dobrou: passou de 130 em leitos de UTI e enfermaria para 262.

"Não há alarde ou situação que se compare ao que vivemos em 2020 ou 2021, mas é importante que a gente acompanhe o nível das internações" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

APELO PARA MANTER ÓBITOS EM QUEDA

Diante da quarta onda da pandemia, o governador voltou a reforçar a importância da vacinação para manter o número de mortes em queda. "Vacinando, nós conseguimos manter alguns indicadores sob controle e o mais importante deles é o óbito. A vacina protege quem se contamina", afirmou.

"Quem relaxou, por favor, vá se vacinar. Seja com a primeira, segunda ou terceira dose. Estamos fazendo também um pedido especial aos jovens de 12 a 17 anos: se imunizem. Isso é fundamental" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Além da vacinação, Casagrande fez um apelo para que os capixabas façam testes diante da menor suspeita de Covid-19. "Nós temos 480 pontos de livre testagem no Espírito Santo, sendo 21 do Governo do Estado. Testar é fundamental, porque quem testa identifica a doença, se isola e quebra a transmissão", disse.

VACINAÇÃO: DATAS IMPORTANTES