Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Cariacica aperta o cerco e exige vacinação dos servidores e do público em eventos

Objetivo é conter o aumento da contaminação de Covid-19 e de gripe

Públicado em 

14 jan 2022 às 15:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Comprovante de vacinação contra a Covid-19
Comprovante de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Agência Brasil
Dois decretos publicados nesta sexta-feira (14) pelo prefeito Euclério Sampaio (DEM), numa edição extra do Diário Oficial, apertam o cerco contra os não vacinados em Cariacica. Um deles exige comprovação dos servidores para ingressar nas repartições públicas. Será exigido também documento comprobatório de imunização para contratação de servidores - temporários ou efetivos mediante concurso público.
O outro decreto regula o acesso de frequentadores a eventos públicos com mais de 100 pessoas. Estão incluídos shows, feiras de negócios, congressos e eventos esportivos. A entrada de todos cidadãos nas repartições públicas do município só poderá ocorrer mediante o uso de máscara e comprovante de vacinação.
Em ambos os decretos o prefeito justifica as medidas como uma resposta ao crescimento dos casos de Covid-19 e gripe no município, numa tentativa de conter a disseminação da contaminação viral na população.
Em relação aos servidores, a nomeação para cargo em comissão ou função de confiança fica condicionada à comprovação de que o nomeado está devidamente vacinado contra o coronavírus, mediante apresentação de documentação comprobatória.

Veja Também

Ministério da Saúde quer acelerar vacinação infantil com Coronavac

Governo federal desvaloriza a vida ao relutar contra vacinação de crianças

Covid: 1,5 mil servidores do ES não comprovam vacinação e podem ser punidos

Para os servidores efetivos, comissionados, contratados, funcionários terceirizados e estagiários que já estão exercendo suas atividades nas unidades administrativas da prefeitura, foi concedido o prazo de 10 dias para comprovar a regularidade da vacina contra a Covid-19.
A exigência se estende aos alunos com idade superior a 12 anos que farão matrícula ou rematrícula na rede municipal de ensino de Cariacica.

Veja Também

Poucas&Boas: Por que Cariacica não está na Força-Tarefa da Polícia Federal?

Reajuste e criação de cargos colocam Vila Velha e Cariacica na Ilha da Fantasia

A prefeitura também vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid aos frequentadores de estabelecimentos e serviços do setor de eventos que promovam shows, feiras de negócios, congressos e jogos, com público estimado superior a 100 pessoas. Só poderão entrar nesses estabelecimentos as pessoas que comprovarem a vacinação.
A comprovação refere-se a duas doses da vacina ou à dose única mais a de reforço, de acordo com o que estiver estabelecido pela autoridade nacional de controle de imunizações. Clubes ou casas noturnas que promoverem festas e bailes deverão exigir, para a entrada de público, a apresentação do passaporte da vacina, independentemente da quantidade de pessoas.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica gripe Vacina Prefeitura de Cariacica Covid-19 Vacina contra gripe Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados