Poucas&Boas: Por que Cariacica não está na Força-Tarefa da Polícia Federal?

Guardas municipais de Cariacica fazem patrulhamento do bairro Itacibá Crédito: Cláudio Postay/PMC

A Prefeitura de Serra aderiu nesta quinta-feira (13) à Força-Tarefa de Segurança Pública comandada pela Polícia Federal no Espírito Santo . É a terceira grande cidade da região metropolitana a fazer parte do grupo de mobilização, junto com Vitória e Vila Velha. Mas por que Cariacica, a cidade mais violenta do Estado, não integra a Força, que tem como uma das principais tarefas combater as organizações criminosas que atuam no ES?

ESTÁ À DISPOSIÇÃO

Segundo o prefeito Euclério Sampaio (DEM), a sua Guarda Municipal foi criada recentemente, ainda existem questões a resolver relativas ao porte de armas dos seus 47 agentes (o processo burocrático de armamento da corporação está em andamento), mas ele garante que não há resistência à integração das forças de segurança: “O que for bom para a Cidade, e se formos convidados, iremos participar”, esclarece.

A CAMINHO

O superintendente regional da Polícia Federal, Eugênio Ricas, confirma que já conversou com o prefeito Euclério Sampaio a respeito e que só aguarda a conclusão do processo burocrático de armamento da Guarda para que ela faça parte também da Força-Tarefa da PF.

PC E PM NÃO ADERIRAM

A propósito, participa da Força-Tarefa, além das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra, a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Penal não integram a mobilização.

NÓS JÁ TEMOS

Em outubro do ano passado, o secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, em entrevista coletiva, disse que as Guardas Municipais já trabalham de forma integrada com as Polícias: “Força-Tarefa já existe há muito tempo no Espírito Santo, sob a égide do governador Renato Casagrande”, afirmou Ramalho na ocasião

CIDADÃO CAPIXABA

Mineiro de BH, Eugênio Ricas resolveu ficar de vez no Espírito Santo, Estado pelo qual se diz apaixonado e onde tem raízes: o pai dele nasceu em Irupi, na região do Caparaó. A cidade escolhida pelo chefe da PF é Vila Velha.

MALHANDO COM SILVA

Paulo Hartung postou em suas redes sociais uma foto em que diz estar malhando por uma hora na esteira ouvindo o capixaba Silva. Será que o ex-governador quer se manter em forma para uma corrida… eleitoral?

CHINA 7 X 1 BRASIL

Tem produto comprado na China que leva menos tempo no trajeto Ásia-Brasil do que o tempo de entrega entre a cidade brasileira que o despacha até a cidade que o recebe.

PAGANDO PARA APARECER

Tem técnico do governo do Estado realizando post patrocinado de suas entrevistas. Há quem diga que a mosquinha azul da política o picou.

FARDADOS PRIMEIRO?

Leitor da coluna contou que no último domingo a mãe dele foi a um centro para diagnóstico de Covid na Praia da Costa, em Vila Velha, e que um policial militar fardado passou na frente de todo mundo para o exame.

FARDADOS PRIMEIRO 2?

Apesar dos questionamentos de quem chegou mais cedo, ele alegou que, por ser policial, precisava fazer o teste para saber se iria trabalhar ou não. A enfermeira do local apenas disse que era assim mesmo: “Autoridade passa na frente.”

A ATRAÇÃO DAS ÁGUAS

A orla do Porto do Rio Doce inundada em Linhares Crédito: Felipe Reis

cheia do Rio Doce em Linhares também proporciona, por incrível que pareça, belas imagens. O inundado Cais do Porto do Rio Doce acabou se tornando atração turística nestes dias.

PEDACINHO DA ITÁLIA

Santa Teresa vai virar capital simbólica do Espírito Santo a cada 26 de junho. É o que diz a Lei 11.522, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense, que já está em vigor. A norma reconhece o pioneirismo teresense como primeira cidade de colonização italiana do Brasil.

VÁ NA PAZ

A coluna lamenta a morte do competente e sempre simpático jornalista esportivo Jair Batista, que por muitos anos trabalhou na Rádio Espírito Santo. O sepultamento será nesta sexta-feira (14), às 11h, no Cemitério São Pedro, Bairro Cruzeiro do Sul, Cariacica.

NUNCA É TARDE PARA SER FELIZ

Uma senhorinha tem feito sucesso nos calçadões de Vitória ao pedalar na sua bike com quatro rodas. Demonstra que nunca é tarde para aprender uma nova atividade.

OS BANDIDOS AGRADECEM

Frequentadores da Praia de Camburi, em Vitória, têm reclamado da fraca iluminação pública. Assaltantes têm se aproveitado disso. Reclamação é semelhante nas praias de Itapuã e da Costa, em Vila Velha.

Atualização Em contato com a coluna, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) disse que constatou o problema na iluminação pública em Camburi. Ele informa que técnicos da PMV já estão fazendo os reparos na rede elétrica.

ALÔ, DR. MESSIAS!