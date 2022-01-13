Vídeo: cheia do Rio Doce já pode ser vista às margens da BR 101, em Linhares

A Gazeta disse nunca ter visto uma situação como essa. O nível do Rio Doce continua aumentando nesta quinta-feira (13) no Espírito Santo. Em Linhares , a água subiu e chegou a 5,78 metros. O índice ultrapassa a cota de inundação do rio no município por mais de 2,30 metros. Nesta manhã há trechos de alagamentos em estradas importantes da cidade. Um deles está às margens da BR 101, perto da fazenda experimental do Incaper. Em um vídeo, um leitor dedisse nunca ter visto uma situação como essa.

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Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a sede da fazenda em Linhares está ilhada. A criação de galinhas caipiras, pastagens e as lavouras experimentais de cacau e pimenta-do-reino foram tomadas pela enchente, segundo o instituto. As pesquisas estão suspensas até a água secar. No local residem 14 famílias, que estão ilhadas. Prédios e casas não foram alagados. Um trator está sendo usado para entrar e sair da fazenda.

Há impacto também em estradas que ligam o Centro da cidade ao interior. Importante conexão com o distrito de Povoação, na região litoral, a rodovia ES 248 foi impactada e teve parte tomada pela água. Segundo o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o trecho, no km 50,6, ainda não está interditado, mas exige cautela dos motoristas.

O acesso ao distrito de Povoação também está comprometido por outras duas estradas, segundo informações da Defesa Civil do município, onde há interdições. No acesso pela rodovia ES 010 passam apenas veículos de eixo alto. Uma estrada na região de Pontal do Ipiranga para acessar Brejo Grande é outra que precisou ser interditada.

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Cinco famílias foram resgatadas na última quarta-feira (12) pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros em fazendas localizadas às margens do Rio Doce. Na comunidade de Olaria, 13 famílias estão desabrigadas e permanecem no ginásio poliesportivo do bairro Conceição, assistidas pelas equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Há outras seis famílias desalojadas, que foram para a casa de familiares.

Vale ressaltar que não chove em Linhares desde o último domingo e a cheia ocorre pela incidência de chuva na cabeceira do Rio Doce, em Minas Gerais.

EM COLATINA

O rio chegou a 7,79 metros nesta manhã e pode atingir até 7,95 metros nas próximas horas, de acordo com a Defesa Civil do município. A cota de inundação em Colatina é de 5,80 metros. No momento, seis bairros foram afetados pela cheia do Rio Doce e do Rio Santa Maria, que é um dos afluentes do rio. Por isso, 22 famílias tiveram que sair de casa e ir para a casa de parentes e amigos.

Uma parte da Avenida Beira Rio, no Centro de Colatina, segue interditada nesta quarta-feira. O rio transbordou na parte mais baixa da via e impossibilita a passagem de veículos.

Rio Doce transborda em Colatina Crédito: Gabriela Fardin

TENDÊNCIA DO NÍVEL DIMINUIR