Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só de barco

Vídeo mostra bairro alagado por causa da cheia do Rio Doce em Linhares

Próximo do rio, bairro Olaria é o mais afetado, com 11 famílias que precisaram deixar as casas.  Nível do Rio Doce deve continuar subindo nas próximas horas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jan 2022 às 12:10

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:10

O nível do Rio Doce continua aumentando nesta quarta-feira (12). Um vídeo feito pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, mostra o bairro Olaria, em Linhares, totalmente tomado pela água. Para transitar pelo local foi preciso utilizar um barco. Neste momento, 11 famílias de lá precisaram deixar as casas por conta da cheia. No município, a água chegou até 5,26 metros e pode atingir até 5,30 ainda durante a manhã.
Vale lembrar que a cota de inundação é de 3,45 metros. Ou seja, o rio está 1,85 metro acima deste nível. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram, nesta manhã, o resgate de duas famílias que moram em uma fazenda às margens do rio. Das 11 famílias fora de casa, nove estão abrigadas no ginásio do bairro Conceição e as outras duas foram para a casa de parentes.
A rodovia ES 248, que liga o centro de Linhares até a região de Povoação, no litoral, está interditada por causa de alagamentos. A cheia do Rio Doce ocorre por conta da incidência de chuvas em Minas Gerais. Não chove em Linhares desde o último domingo.
A Defesa Civil Municipal de Linhares mantém um esquema de plantão 24 horas. Em situações de emergência ou calamidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e em casos extremos de urgência no 193, do Corpo de Bombeiros.

COLATINA

No município do Noroeste do ES, a água chegou a 7,66 metros na manhã desta quarta. O Rio Doce transbordou em uma parte da Avenida Beira-Rio, onde há uma régua que marca o nível do rio. O rio subiu 3,06 metros da madrugada de segunda até esta quarta.
A tendência é que, no início da tarde, chegue a 7,80 metros e o Rio Doce fique 2 metros acima da cota de inundação. Segundo a Defesa Civil Municipal, o nível do rio deve continuar subindo, mas de forma mais lenta.
Ao menos seis bairros de Colatina possuem pontos de alagamentos pela água do Rio Doce e dos afluentes represados, nos rios Santa Maria e Pancas. Agora são 10 famílias fora de casa, a última atualização do município.
Prefeitura de Colatina emite comunicado com alerta de cota de inundações em pontos monitorados Crédito: Divulgação/PMC
Foi montada uma força-tarefa para percorrer as regiões mais afetadas. Equipes estão verificando quantas pessoas já saíram ou terão que sair de casa. Os telefones disponíveis, em caso de urgência, são: (27) 3623-4773 // (27) 99883-0305 // (27) 99606-7003.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, e de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste

Veja Também

Rio Doce deve chegar a 7,2 metros e mais regiões ficarão alagadas em Colatina

Chuva forte que causou transtornos em Minas pode ocorrer no ES?

Após prejuízos com a chuva, prefeituras do ES decretam situação de emergência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Linhares Rio Doce
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados