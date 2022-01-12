Vídeo mostra bairro alagado por causa da cheia do Rio Doce em Linhares

O nível do Rio Doce continua aumentando nesta quarta-feira (12). Um vídeo feito pelo repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, mostra o bairro Olaria, em Linhares, totalmente tomado pela água. Para transitar pelo local foi preciso utilizar um barco. Neste momento, 11 famílias de lá precisaram deixar as casas por conta da cheia. No município, a água chegou até 5,26 metros e pode atingir até 5,30 ainda durante a manhã.
Vale lembrar que a cota de inundação é de 3,45 metros. Ou seja, o rio está 1,85 metro acima deste nível. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram, nesta manhã, o resgate de duas famílias que moram em uma fazenda às margens do rio. Das 11 famílias fora de casa, nove estão abrigadas no ginásio do bairro Conceição e as outras duas foram para a casa de parentes.
A rodovia ES 248, que liga o centro de Linhares até a região de Povoação, no litoral, está interditada por causa de alagamentos. A cheia do Rio Doce ocorre por conta da incidência de chuvas em Minas Gerais. Não chove em Linhares desde o último domingo.
A Defesa Civil Municipal de Linhares mantém um esquema de plantão 24 horas. Em situações de emergência ou calamidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e em casos extremos de urgência no 193, do Corpo de Bombeiros.
COLATINA
No município do Noroeste do ES, a água chegou a 7,66 metros na manhã desta quarta. O Rio Doce transbordou em uma parte da Avenida Beira-Rio, onde há uma régua que marca o nível do rio. O rio subiu 3,06 metros da madrugada de segunda até esta quarta.
A tendência é que, no início da tarde, chegue a 7,80 metros e o Rio Doce fique 2 metros acima da cota de inundação. Segundo a Defesa Civil Municipal, o nível do rio deve continuar subindo, mas de forma mais lenta.
Ao menos seis bairros de Colatina possuem pontos de alagamentos pela água do Rio Doce e dos afluentes represados, nos rios Santa Maria e Pancas. Agora são 10 famílias fora de casa, a última atualização do município.
Foi montada uma força-tarefa para percorrer as regiões mais afetadas. Equipes estão verificando quantas pessoas já saíram ou terão que sair de casa. Os telefones disponíveis, em caso de urgência, são: (27) 3623-4773 // (27) 99883-0305 // (27) 99606-7003.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, e de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste