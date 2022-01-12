Vídeo mostra bairro alagado por causa da cheia do Rio Doce em Linhares

TV Gazeta, mostra o bairro Olaria, em O nível do Rio Doce continua aumentando nesta quarta-feira (12). Um vídeo feito pelo repórter Eduardo Dias, da, mostra o bairro Olaria, em Linhares , totalmente tomado pela água. Para transitar pelo local foi preciso utilizar um barco. Neste momento, 11 famílias de lá precisaram deixar as casas por conta da cheia. No município, a água chegou até 5,26 metros e pode atingir até 5,30 ainda durante a manhã.

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Vale lembrar que a cota de inundação é de 3,45 metros. Ou seja, o rio está 1,85 metro acima deste nível. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros fizeram, nesta manhã, o resgate de duas famílias que moram em uma fazenda às margens do rio. Das 11 famílias fora de casa, nove estão abrigadas no ginásio do bairro Conceição e as outras duas foram para a casa de parentes.

A rodovia ES 248, que liga o centro de Linhares até a região de Povoação, no litoral, está interditada por causa de alagamentos. A cheia do Rio Doce ocorre por conta da incidência de chuvas em Minas Gerais. Não chove em Linhares desde o último domingo.

A Defesa Civil Municipal de Linhares mantém um esquema de plantão 24 horas. Em situações de emergência ou calamidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e em casos extremos de urgência no 193, do Corpo de Bombeiros.

COLATINA

No município do Noroeste do ES, a água chegou a 7,66 metros na manhã desta quarta. O Rio Doce transbordou em uma parte da Avenida Beira-Rio, onde há uma régua que marca o nível do rio. O rio subiu 3,06 metros da madrugada de segunda até esta quarta.

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A tendência é que, no início da tarde, chegue a 7,80 metros e o Rio Doce fique 2 metros acima da cota de inundação. Segundo a Defesa Civil Municipal, o nível do rio deve continuar subindo, mas de forma mais lenta.

Ao menos seis bairros de Colatina possuem pontos de alagamentos pela água do Rio Doce e dos afluentes represados, nos rios Santa Maria e Pancas. Agora são 10 famílias fora de casa, a última atualização do município.

Prefeitura de Colatina emite comunicado com alerta de cota de inundações em pontos monitorados Crédito: Divulgação/PMC

Foi montada uma força-tarefa para percorrer as regiões mais afetadas. Equipes estão verificando quantas pessoas já saíram ou terão que sair de casa. Os telefones disponíveis, em caso de urgência, são: (27) 3623-4773 // (27) 99883-0305 // (27) 99606-7003.