Chuva forte que causou transtornos em Minas pode ocorrer no ES?

BR 381, km 282 em Jaguaraçu, Minas Gerais atingida pela forte chuva Crédito: PRF

O Estado de Minas Gerais vem sofrendo com o grande acumulado de chuva dos últimos dias. Devido ao excesso de água, diversos municípios tiveram transtornos e decretaram situação de emergência. Mas esse fenômeno meteorológico que tem causado problemas aos vizinhos mineiros pode ocorrer no Espírito Santo

Na avaliação da meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas em Minas Gerais têm sido provocadas por uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), com uma maior concentração de nuvens, que aumenta o potencial de precipitação.

“Associada à ZCAS existe uma frente fria estacionada no litoral da Região Sudeste, agora exatamente entre o Norte do Rio e Sul do ES, de maneira que esse canal de umidade vai permanecer nas mesmas áreas dos últimos dias trazendo ainda muita chuva”, explica.

Segundo a meteorologista, as chuvas vão continuar no Espírito Santo, mas no momento, não deve ser como em Minas Gerais, que está sob forte influência da ZCAS.

“Toda a Região Sudeste está sob a influência da ZCAS, porém, em Minas, pior, daí esse acumulado maior da precipitação. Nos dez primeiros dias de janeiro 2022, a área metropolitana de Minas teve mais de 500 mm de chuva e as chuvas vão continuar", ressaltou.