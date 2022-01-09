O Espírito Santo possui dois alertas em vigência para chuvas intensas e acumulado de chuva Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Grande perigo: ES recebe alerta vermelho para acumulado de chuva

alerta de grande perigo para acumulado de chuvas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia ( Espírito Santo recebeu um novo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) e válido deste domingo (9) até as 11h desta segunda-feira (10). O aviso é assinalado pelo instituto na cor vermelha e abrange praticamente todo o Estado, com exceção do extremo Norte.

Conforme o Inmet, há probabilidade de chuva superior a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. O instituto alerta para risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas em cidades que possuem áreas de risco.

ES recebe alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuvas Crédito: Reprodução/Inmet

Por conta do perigo, o Inmet preparou uma lista de orientações em caso de chuvas fortes. São elas:

Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Observar alterações nas encostas

Permanecer em locais abrigados

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos

Para mais informações, acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Além do Espírito Santo, o alerta do Inmet também é válido para parte Minas Gerais, que tem sido castigado pelos temporais recentes, e o extremo Norte do Rio de Janeiro.

ALERTA PARA CHUVAS INTENSAS

O Inmet também emitiu um alerta de chuvas intensas, este assinalado na cor laranja e classificado como grau de severidade de perigo, para este domingo (9) e válido até às 11h de segunda-feira (9). O aviso abrange todos os 78 municípios Espírito Santo.

ES recebe alerta laranja para chuvas intensas Crédito: Reprodução/Inmet

Conforme o Inmet, são esperadas chuvas de 30 mm a 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm por dia, além de ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, de acordo com o instituto.

O Inmet também listou orientações para o caso de chuvas intensas atingirem o Estado. São elas:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda

Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadros gerais de energia

Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).