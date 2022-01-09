Grande perigo: ES recebe alerta vermelho para acumulado de chuva
O Espírito Santo recebeu um novo alerta de grande perigo para acumulado de chuvas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e válido deste domingo (9) até as 11h desta segunda-feira (10). O aviso é assinalado pelo instituto na cor vermelha e abrange praticamente todo o Estado, com exceção do extremo Norte.
Conforme o Inmet, há probabilidade de chuva superior a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. O instituto alerta para risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas em cidades que possuem áreas de risco.
Por conta do perigo, o Inmet preparou uma lista de orientações em caso de chuvas fortes. São elas:
- Desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia
- Observar alterações nas encostas
- Permanecer em locais abrigados
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteger os pertences da água envoltos em sacos plásticos
- Para mais informações, acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193)
Além do Espírito Santo, o alerta do Inmet também é válido para parte Minas Gerais, que tem sido castigado pelos temporais recentes, e o extremo Norte do Rio de Janeiro.
ALERTA PARA CHUVAS INTENSAS
O Inmet também emitiu um alerta de chuvas intensas, este assinalado na cor laranja e classificado como grau de severidade de perigo, para este domingo (9) e válido até às 11h de segunda-feira (9). O aviso abrange todos os 78 municípios Espírito Santo.
Conforme o Inmet, são esperadas chuvas de 30 mm a 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm por dia, além de ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, de acordo com o instituto.
O Inmet também listou orientações para o caso de chuvas intensas atingirem o Estado. São elas:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda
- Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadros gerais de energia
- Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Também segundo o Inmet, o alerta também é válido para os estados de Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.