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Chuva no ES

Chuva forte causa estragos em cidades do Norte e Noroeste do ES

Rios cheios, casas e ruas alagadas e muito prejuízo foram registrados em Aracruz, São Mateus e Marilândia. A previsão indica que a chuva deve continuar nos próximos dias
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jan 2022 às 20:54

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 20:54

A intensidade da chuva aumentou no Norte e Noroeste do Espírito Santo durante a tarde e noite deste sábado (8). Há registro de alagamentos em AracruzSão Mateus e Marilândia. No momento, não há registros de pessoas desalojadas ou desabrigadas nesses municípios.
Em Marilândia, a rua principal do distrito de Alto Liberdade ficou cheia de água. Segundo moradores,  ela chegou a aproximadamente 80 cm de altura em alguns pontos. O produtor rural Wesley Smarzaro disse que ele e familiares colocaram tábuas para conter a entrada de água em casa. No entanto, outros moradores não conseguiram evitar o prejuízo.
Varanda de casa tomada pela água em Marilândia
Varanda de casa tomada pela água em Marilândia Crédito: Reprodução/WhatsApp
Um marcador, localizado perto da Pedra do Cruzeiro, registrou 100 mm de chuva em um intervalo menor que 40 minutos. Na região também passa o Rio Liberdade, que aumentou de nível e chegou a cobrir uma ponte.

ARACRUZ

Em Aracruz, a Defesa Civil do município confirmou alagamentos em três locais diferentes: no Bairro de Fátima, Segatto e na Barra do Riacho. O repórter da TV Gazeta Norte, Tiago Félix, registrou o momento em que passava por Aracruz.
Em uma foto enviada por um morador da cidade é possível ver a água atingir a altura da janela dos veículos.
Carros estacionados atingidos pela água
Carros estacionados atingidos pela água da chuva em Aracruz Crédito: Reprodução/WhatsApp

SÃO MATEUS

Uma rua no Centro de São Mateus também foi tomada pela água. Houve alagamento ainda no balneário de Guriri. Segundo a prefeitura, a Guarda Municipal e a Defesa Civil monitoram a situação e estão todos em alerta para possíveis ocorrências. 

NÍVEL DO RIO DOCE RECUA

Choveu forte também em Linhares nas últimas horas. Contudo, a Defesa Civil Municipal não registrou ocorrências. Em período de cheia, devido às fortes chuvas em Minas Gerais, o Rio Doce começou a recuar neste sábado. Comparado aos dias anteriores, o nível do rio recuou e atingiu 2,96 metros, saindo da cota de alerta para a cota de atenção. 
Houve uma diminuição significativa da vazão na Usina de Mascarenhas, em Minas Gerais, o que impacta a quantidade de água que chega até Linhares, onde o rio encontra o mar.
A orientação dada à população, é de acionar a Defesa Civil em situação de emergência pelo telefone do Plantão 24 horas:  (27) 99983 5661. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal. Em casos extremos de urgência é necessário acionar o 193, do Corpo de Bombeiros.

ES EM ALERTA PARA MAIS CHUVA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de chuvas intensas e outro de grande perigo de acumulado de chuva para o Espírito Santo. Ambos são válidos até as 11h desde domingo (9). Desde a tarde de sexta-feira (7) há o registro de fortes pancadas no Estado e a previsão indica que elas devem continuar nos próximos dias.

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