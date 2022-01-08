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Chuva forte no Norte do ES causa alagamentos em São Mateus

Estão previstas chuvas intensas para este sábado (8) em todo o território capixaba. Desde sexta-feira há o registro de fortes pancadas, principalmente no Sul do Estado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 jan 2022 às 17:15

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 17:15

Rua alagada em São Mateus
Rua alagada em São Mateus Crédito: Reprodução/WhatsApp
A chuva chegou forte ao Norte do Espírito Santo na tarde deste sábado (8). Em São Mateus, uma rua no centro da cidade ficou totalmente alagada. No momento, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Uma moradora relatou que o problema é recorrente.
Segundo a prefeitura, a Defesa Civil municipal monitora as áreas de risco e mantém uma força-tarefa para atender casos de emergências. Não houve registro de outras ocorrências, por enquanto.

NUVEM IMPRESSIONANTE

 Em um vídeo, é possível ver uma grande nuvem escura na BR 101, em Linhares, na altura do distrito de Rio Quartel. A imagem é do repórter da TV Gazeta Norte, Tiago Félix, feita por volta das 15h. Ocorreu uma forte pancada de chuva no município durante esta tarde.
Estão previstas chuvas intensas para este sábado (8) em todo o território capixaba, com possibilidade de acumulado entre 50 e 70 mm durante uma hora e de até 100 mm por dia.
Desde a tarde de sexta e a manhã deste sábado a Defesa Civil Estadual registrou ocorrências de alagamentos, quedas de muros e árvores, deslizamento de encostas. A grande maioria delas no Sul do Estado. Muqui teve o maior acumulado neste período, 96 mm.

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