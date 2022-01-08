Chuva forte no Norte do ES causa alagamentos em São Mateus

Rua alagada em São Mateus Crédito: Reprodução/WhatsApp

A chuva chegou forte ao Norte do Espírito Santo na tarde deste sábado (8). Em São Mateus, uma rua no centro da cidade ficou totalmente alagada. No momento, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Uma moradora relatou que o problema é recorrente.

Segundo a prefeitura, a Defesa Civil municipal monitora as áreas de risco e mantém uma força-tarefa para atender casos de emergências. Não houve registro de outras ocorrências, por enquanto.

NUVEM IMPRESSIONANTE

Em um vídeo, é possível ver uma grande nuvem escura na BR 101, em Linhares, na altura do distrito de Rio Quartel. A imagem é do repórter da TV Gazeta Norte, Tiago Félix, feita por volta das 15h. Ocorreu uma forte pancada de chuva no município durante esta tarde.